  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    271,1090
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Semih Özsoy: Ya bize olsaydı ne olacaktı! Semih Özsoy: Ya bize olsaydı ne olacaktı!
Avrupalı liderden Başkan Erdoğan için övgü dolu sözler: Benim için sürpriz olmadı Avrupalı liderden Başkan Erdoğan için övgü dolu sözler: Benim için sürpriz olmadı
İngiltere bu olayı konuşuyor! 'Kahraman' katil çıktı İngiltere bu olayı konuşuyor! 'Kahraman' katil çıktı
İdlib'de askeri muhaliflerden Esed rejimine operasyon İdlib'de askeri muhaliflerden Esed rejimine operasyon
Tunus'ta kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş Tunus'ta kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Miras kavgasında eniştesini silahla öldürdü Miras kavgasında eniştesini silahla öldürdü
Murat Dalkılıç baba olmak istiyor! Hande Erçel’den mesaj geldi Murat Dalkılıç baba olmak istiyor! Hande Erçel’den mesaj geldi
40 yıl hapis cezası bulunan zanlı Seda Babaçörs yakalandı 40 yıl hapis cezası bulunan zanlı Seda Babaçörs yakalandı
Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifasını Meclis'e sundu Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifasını Meclis'e sundu
Kıbrıs Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor Kıbrıs Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmat güvenliği tehdit ediyor
İranlı muhalif lider göstericilere müdahaleyi katliama benzetti İranlı muhalif lider göstericilere müdahaleyi katliama benzetti
HSK'den Ayşe Tuğba Arslan cinayetiyle ilgili inceleme izni HSK'den Ayşe Tuğba Arslan cinayetiyle ilgili inceleme izni
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gelecek sene Antalya Diplomasi Forumu'nu başlatıyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gelecek sene Antalya Diplomasi Forumu'nu başlatıyoruz
EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu
Meteorolojiden kritik uyarı! Yağmur ve kar bekleniyor Meteorolojiden kritik uyarı! Yağmur ve kar bekleniyor
Alanyaspor'dan çok farklı galibiyet Alanyaspor'dan çok farklı galibiyet
Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek
İzmir'de nefesleri kesen maç İzmir'de nefesleri kesen maç
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma sonrası Yunanistan’dan skandal hamle Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma sonrası Yunanistan’dan skandal hamle
Bu besin migrenle savaşıyor! İşte migrene iyi gelen süper besinler Bu besin migrenle savaşıyor! İşte migrene iyi gelen süper besinler
Manchester City'i Jonjo Shelvey yıktı Manchester City'i Jonjo Shelvey yıktı
Muğla'da kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı Muğla'da kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Avcılar'da bekçilere yakalanan hırsızlar ellerindekileri bırakıp böyle kaçtı Avcılar'da bekçilere yakalanan hırsızlar ellerindekileri bırakıp böyle kaçtı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Kasım 2019 Cumartesi 22:02:30 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 22:03:39

Tunus'ta kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş

Tunus'ta "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi.

Sivil, siyasi ve kültürel grupların çağrısıyla, başkent Tunus'ta yüzlerce kişi, kentin girişindeki "Bahr" kapısından yürüyerek merkezdeki El-Habib Burkiba Caddesi’nde toplandı.

Tunuslular, kadına yönelik şiddet ve tacizi kınayan pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Tunus Demokratik Kadınlar Derneği Başkanı Yüsra Feravis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yürüyüşle kadına yönelik şiddete karşı öfkelerini ifade etmek istediklerini belirtti.

Feravis, hükümetin kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmaması çağrısında bulundu ve bu konuda önlemler almasını istedi.

Aktivist Sena bin Aşur da yürüyüşün Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bazı kentlerde düzenlenen birçok yürüyüşün son halkası olduğunu belirterek, kadınlara yönelik şiddettin durdurulması ve ilgili yasaların uygulanması çağrısında bulundu.

Tunus Kadın, Aile ve Çocuk Bakanı Neziha el-Ubeydi, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının 2019'un ilk yedi ayında 40 bin kadının kendilerine şiddet uygulandığı gerekçesiyle şikayette bulunduğunu ifade etmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ