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03 Aralık 2019 Salı 17:26:44 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 17:27:28

Tunus'ta ekonomik sıkıntı yaşayan gencin intiharı sokakları hareketlendirdi

Tunus'ta Sidi Buzid vilayetine bağlı Cimle beldesinde ekonomik açıdan zor durumdaki gencin kendini yakarak intihar etmesi geniş katılımlı protestolara neden oldu.

Tunus'un Sidi Buzid vilayetine bağlı Cimle beldesinde bir gencin kötü ekonomik koşullar nedeniyle kendini yakarak intihar etmesi protestolara yol açtı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tunus'un orta kesimindeki Cimle beldesinde yaşayan 25 yaşındaki Abdulvehhab el-Hablani, cuma günü kent merkezinde kendini ateşe verdi. Tunuslu genç, aynı akşam yaraları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bölge sakinlerinden öğretmen Riza Aşuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hablani'nin kamuda taşeron işçi olarak çalıştığını, ancak bir yıldır maaş alamadığını söyledi.

Zor durumdaki gencin sonunda intihara başvurduğunu aktaran Aşuri, Halbani'nin hayatını kaybetmesi üzerine cumartesi akşamından itibaren kentte geniş katılımlı protestolar yaşandığını, yolları kapatan ve lastik yakan göstericilerin zaman zaman polisle karşı karşıya geldiğini belirtti.

Aşuri, son olarak pazartesi gecesi güvenlik güçlerinin, gösterileri dağıtmak için yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti.

Bölgedeki başka bir öğretmen Muhtar eş-Şaybi de göstericilerin "istihdam, bölgesel kalkınma, beldelerindeki altyapının düzeltilmesi, kentlerine bir hastane yapılması gibi meşru istekleri bulunduğunu" söyledi.

Arap Baharı'nın fitilinin ateşlendiği vilayet

Tunus'un orta kesiminde yer alan, gelir seviyesi düşük Sidi Buzid vilayeti, Aralık 2010'da Muhammed Buazizi isimli seyyar satıcının yerel yetkililerin muamelesi ve ağır yaşam koşulları karşısında kendini ateşe vermesiyle dünyanın gündemine gelmişti.

Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlayan protestolar, ülkeyi 20 yıldan uzun süredir yöneten Zeynel Abidin Bin Ali iktidarını devirmişti.

Tunus'ta patlak veren toplumsal ayaklanma, hızla tüm Arap ülkelerine yayılmış ve bu süreç Arap Baharı şeklinde isimlendirilmişti.

Tunus, Arap Baharı sürecinde kişisel hak, özgürlük, temsil gibi kazanımlarını anayasasına işlemesine rağmen devrim ekonomik beklentileri karşılayamamıştı.

İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük büyüme oranları, yüksek enflasyon, yerel para biriminin değer kaybı gibi sorunlar devrimin 9. yılına gelirken Tunuslular için hayatı zorlaştırmaya devam ediyor.

(AA)

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