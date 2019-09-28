Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 13 Ekim'de

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan YSK Üyesi Enis el-Cerbui, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için 13 Ekim'de sandığa gidileceğini duyurdu.

Ülkede 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday anayasa profesörü Kays Said yüzde 18,4, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi ise yüzde 15,6 oy almıştı. Böylece ilk turda birinci olan Said ile ikinci olan Karvi, ikinci tura kalmıştı.

YSK tarafından sandıkların kapanmasının ardından yapılan açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 45,02 olduğu belirtilmişti.

Öte yandan ülkede 6 Ekim'de de parlamento seçimleri yapılacak.

AA