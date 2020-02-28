Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, yeni görevini Yunus eş-Şahid'ten devraldı.

Tunus'ta İlyas el-Fahfah'ın kurduğu yeni hükümet göreve başladı.

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, yeni görevini Yunus eş-Şahid'ten devraldı.

Dün güvenoyu almıştı

Parlamentoda dün sabah başlayan güven oylaması oturumu, 14 saati aşkın bir süre devam etti.

Oylamaya katılan 207 milletvekilinden 129'u Fahfah kabinesi için "evet" oyu kullanırken, 77'si "hayır" dedi, 1 milletvekili ise çekimser kaldı.

Fahfah, oturum sırasındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Kays Said'in önerilen pek çok isim arasından kendisini seçerek hükümeti kurmakla görevlendirdiğini, bunun arkasında yatan sebebin ise dürüstlüğü, güçlü bir karaktere sahip olması, yolsuzluğa bulaşmaması ve vatanperverliğinin olabileceğini söyledi.

AA