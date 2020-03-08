Tunus’ta 2 bin kişi karantina altında tutuluyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Korona salgını Kuzey Afrika ülkesi Cezayir başta olmak üzere Fas ve Tunus’a da ulaştı.

Yalnızca 1 kesinleşmiş vakanın bulunduğu Tunus’ta sağlık yetkilileri en az 2 bin kişiyi karantina altında tutuyor. Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Virüsü tespit etmek için karantinadaki kişilere 5 test yapılıyor. Durumu dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Cumartesi gününe kadar yapılan tüm testler negatif çıktı. Yeni virüs vakaları tespit edilmedi” ifadeleri yer aldı.

Tunus’ta 2 Mart'ta İtalya’dan gelen bir kişide korona virüsü vakası tespit edilmişti.

İHA