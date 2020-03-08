  • Bist 100
    109601
  • Dolar
    6,0888
  • Euro
    6,8861
  • Altın
    326,9220
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Diyarbakır annelerinden Koç: Kızım askerimize, devletimize teslim ol Diyarbakır annelerinden Koç: Kızım askerimize, devletimize teslim ol
Bulgaristan’da 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Bulgaristan’da 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Portekiz turizmi Türk şirketleriyle yükseliyor Portekiz turizmi Türk şirketleriyle yükseliyor
Arjantin'de koronavirüsten ilk ölüm Arjantin'de koronavirüsten ilk ölüm
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bereketli toprakları gelecek nesillerimiz gibi kadınlarımıza emanet Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bereketli toprakları gelecek nesillerimiz gibi kadınlarımıza emanet
Öğrencilerin maskotu Fındık köpek kurtarılamadı! Fındık köpek ile ilgili haber duyanları üzdü Öğrencilerin maskotu Fındık köpek kurtarılamadı! Fındık köpek ile ilgili haber duyanları üzdü
Otomatik vites otomobil satışları yüzde 113 arttı Otomatik vites otomobil satışları yüzde 113 arttı
Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araç terör saldırısı düzenlendi Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araç terör saldırısı düzenlendi
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret! II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
PKK/YPG'li 2 terörist terörist teslim oldu PKK/YPG'li 2 terörist terörist teslim oldu
Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri
Tunus’ta 2 bin kişi karantina altında tutuluyor Tunus’ta 2 bin kişi karantina altında tutuluyor
Faraşin Yaylası'nın yolu kardan temizleniyor Faraşin Yaylası'nın yolu kardan temizleniyor
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı
'Öldü' çıkışıyla Ankara'yı suçladı! Miçotakis'ten tepki çekecek Türkiye açıklaması 'Öldü' çıkışıyla Ankara'yı suçladı! Miçotakis'ten tepki çekecek Türkiye açıklaması
25 yaşındaki genç adam, dere kenarında ölü halde bulundu 25 yaşındaki genç adam, dere kenarında ölü halde bulundu
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Sevindirici gelişme! Şehit MİT'çiyi deşifre eden tetikçi Murat Ağırel yeniden gözaltında Sevindirici gelişme! Şehit MİT'çiyi deşifre eden tetikçi Murat Ağırel yeniden gözaltında
Almanya’da binlerce kişi sığınmacılar için yürüdü: Yazıklar olsun AB, İnsanlığın sınırı yok Almanya’da binlerce kişi sığınmacılar için yürüdü: Yazıklar olsun AB, İnsanlığın sınırı yok
Çanakkale'de tarihin seyrini değiştirmişti! Zaferin mimarlarından "Nusret" 105 yıl sonra aynı rotada Çanakkale'de tarihin seyrini değiştirmişti! Zaferin mimarlarından "Nusret" 105 yıl sonra aynı rotada
Çin’de çöken karantina otelinin enkazından 49 kişi kurtarıldı Çin’de çöken karantina otelinin enkazından 49 kişi kurtarıldı
Doğu Perinçek: İdlib tuzağını ABD ve İsrail kurdu Doğu Perinçek: İdlib tuzağını ABD ve İsrail kurdu
Şizofreni hastası onun da gözlerini oymaya çalışmıştı... Yaşadığı korku dolu anları böyle anlattı Şizofreni hastası onun da gözlerini oymaya çalışmıştı... Yaşadığı korku dolu anları böyle anlattı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Mart 2020 Pazar 11:50:58 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 11:57:42

Tunus’ta 2 bin kişi karantina altında tutuluyor

Tunus’ta kesinleşmiş 1 korona virüsü vakası tespit edilirken, en az 2 bin kişi koronavirüsü şüphesiyle karantina altında tutuluyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Korona salgını Kuzey Afrika ülkesi Cezayir başta olmak üzere Fas ve Tunus’a da ulaştı.

Yalnızca 1 kesinleşmiş vakanın bulunduğu Tunus’ta sağlık yetkilileri en az 2 bin kişiyi karantina altında tutuyor. Tunus Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Virüsü tespit etmek için karantinadaki kişilere 5 test yapılıyor. Durumu dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Cumartesi gününe kadar yapılan tüm testler negatif çıktı. Yeni virüs vakaları tespit edilmedi” ifadeleri yer aldı.

Tunus’ta 2 Mart'ta İtalya’dan gelen bir kişide korona virüsü vakası tespit edilmişti.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER