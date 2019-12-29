29 Aralık 2019 Pazar 11:47:51 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 11:53:39
TSK'nın Somali'ye yardım malzemesi taşıyan 'uçan kale'si böyle karşılandı
TSK'nın Somali'ye yardım malzemesi taşıyan 'Uçan kale'si Mogadişu’da Büyükelçilik personelimiz ve Somalili yetkililerce karşılandı.
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