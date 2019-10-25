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25 Ekim 2019 Cuma 15:12:51 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 15:16:11

TSK, Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Tel Abyad halkının ihtiyaçları için Türk askeri imkanları seferber etti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da Türk askeri, yaraları sarmak için gıdadan sağlığa tüm yardım imkanlarını seferber etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor.

Yıllardır terör örgütü mensuplarının baskılarına maruz kalan bölge halkı, şimdilerde ise kendilerini teröristlerden kurtaran TSK desteğiyle yeni hayatlarına başlıyor. Uzun zamandır sağlık hizmeti almakta zorlanan halk için çalışmalarını tamamlayan TSK, terör örgütü mensuplarının yaktığı hastane yakınlarına getirdiği mobil klinikle Tel Abyad halkına sağlık hizmeti vermeye başladı.

Klinikte 3 aylık bebeğini muayene ettiren baba Hasan el Ahmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk devletine teşekkür ederek, "Çocuğum bir süredir hastaydı. Askerler muayene ettiler ve ilacını verdiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Öte yandan TSK, tarafından kurulan mobil fırın, günde 8 saat çalışıyor ve günlük 3 bin 120 adet ekmek üretip dağıtıyor.

Güvenlik üst düzeyde

Tel Abyad'a bağlanan tüm yollara Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutulan bölgede adeta kuş uçurtulmuyor.

Şüpheli görülen araçları kontrol eden SMO askerleri, olası bir terör saldırısına karşı bölge halkının can ve mal güvenliğini koruyor.

Ayrıca hakim noktalarda konuşlanan TSK unsurları, çevredeki hareketliliği kontrol ediyor.

Yöre halkı memnun

SMO askeri Muhammed Derviş, bölgeye giriş yaptıklarında, şartların insani düzeyin altında olduğunu ifade etti.

Bölge insanının terör örgütü YPG/PKK yüzünden adeta yaşam enerjilerini kaybettiklerini anlatan Derviş, şöyle konuştu:

"Şimdi biz burayı terörden temizledik, insanların üstündeki zulmü kaldırdık. PKK'lılar, sivilleri zorla asker yapmışlar. Kadınlara zulmetmişler. Askere gitmeyenlere ceza vermişler, 5-10 bin dolar ceza kesmişler. Biz hürriyet getirdik, kimseyi zorlamıyoruz. İnşallah halk daha da mutlu hale gelecek. Biz geldiğimiz için insanlar 'hoş geldiniz' diyor."

Bölge halkından Saliha Aleynur ise teröristlerin çocuklarını militan olmaya zorladıklarını belirterek, "Burada baskı altında yaşıyorduk. Çocuklarımızı Türkiye'ye karşı savaşmaya zorluyorlardı. Onlar askere gitmeyi kabul etmezlerse onları alıp hapise koyuyorlardı, evlerini yakıyorlardı, işkence ediyorlardı. Türkiye geldikten sonra özgür bir şekilde yaşıyoruz. İhtiyaçlarımız görünüyor, erzak, yiyecek, içecek veriyorlar, sağlık tedavisi yapıyorlar. Her şeyi Türkiye karşılıyor, Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

(AA)

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