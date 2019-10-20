Trump'tan yeni Suriye tweetleri: Ateşkes süreci iyi gidiyor
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye sınırından çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Trump, çatışmaların hızla sona erdiğini belirterek "ateşkes süreci iyi gidiyor" değerlendirmesinde bulundu
Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile teröristler temizlenirken ABD ile varılan anlaşma gereği, çekilmeleri için 120 saatlik süre verilmişti. ABD'nin sorumlu olduğu çekilme sürecinden sonra Türkiye istenilen sonucun elde edilememesi halinde harekata yeniden başlayacağını duyurmuştu.
ESPER'İN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in sözlerinin aktardı. Trump'ın paylaşımına göre Esper, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor" dedi.
Esper'in "Kürtler" dediği, ABD tarafından yıllardır kullanılan, desteklenen, silah ve para yardımı yapılan terör örgütü PKK/YPG olduğu biliniyor.
ASKERLERİMİZİ EVE GETİRİYORUZ
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmaya ilişkin "ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık. Askerlerimizi eve getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Trump, Washington ile Ankara'nın "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi" konusunda vardığı anlaşmaya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Savunma Bakanı Mark Esper'in, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor." sözlerini aktaran Trump, "ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık. Askerlerimizi eve getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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