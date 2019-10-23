23 Ekim 2019 Çarşamba 07:15:42 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 07:17:38
Trump'tan yeni Suriye açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, 'Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek.' açıklamasında bulundu.
Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan anlaşma sonrasında verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek." ifadelerini kullandı.
AA
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