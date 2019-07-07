Trump'tan UFO açıklaması: Her şey mümkün

Fox News'e verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump, UFO iddialarına ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Gazeteci Tucker Carlson'ın UFO'lara ilişkin bir sorusunu yanıtlayan Trump, "Bu konuya fazla girmek istemiyorum. Fakat kişisel olarak bu konuda şüpheliyim" dedi.

Kendisini 'inanan biri' olarak tanımlamadığını söyleyen Trump, yine de 'her şeyin mümkün olduğunu' söyledi.

Trump şu ifadeleri kullandı: "Demek istediğim şu, bunun (UFO gördükleri) üzerine yemin eden insanlar var, değil mi? Pilotlar geliyor ve bunu söylüyorlar. Bu pilotlar bu hususi dünyayla pek ilgili pilotlar da değiller. Ancak bazı şeyler gördüğünü söyleyen insanlar var."

Trump uzay ordusu kuruyor

"BU KONUDA AÇIK FİKİRLİYİM"

Bir hükümet yetkilisinin ABD'nin UFO enkazına sahip olmasına ilişkin iddiasının doğru olacağını 'zannetmediğini' söyleyen Trump, "Yine de bu konuda açık fikirliyim" dedi.

(Sputnik)