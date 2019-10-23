Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Güvenli bölge oluşturuldu

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara ve Washinton arasındaki anlaşmanın ardından Soçi'de Rusya ve Türkiye'nin de Suriye'nin kuzeyi için mutabakata varması üzerine bir Twitter mesajı paylaştı.

Trump, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu! Ateşkes sağlandı ve çatışmalar sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle gayet güzel çalıştılar. Ele geçirilen DEAŞ teröristleri hapishanede tutuluyor. Türkiye saatiyle 18.00'de Beyaz Saray'da açıklama yapacağım. Teşekkür ederim" dedi.