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30 Eylül 2019 Pazartesi 21:40:39 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 21:42:00

Trump'tan Schiff'e 'vatana ihanet' suçlaması

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesine dair yorumları nedeniyle Demokrat Schiff''e yönelik, "Metnin benim söylediklerimle hiçbir ilgisi yok. Schiff, vatana ihanetten tutuklanacak mı?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizini bir kez daha "Ülke tarihindeki en büyük cadı avı" şeklinde nitelendiren Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ihbarın mesnetsiz olduğunu savundu.

Trump, söz konusu telefon görüşmesinin dökümlerini Kongre'ye ve kamuya sunduğunu belirterek, "Muhbir neredeyse hiçbir şey bilmiyor, bu görüşmenin ikinci ağızdan tasviri bir sahtekarlık." ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesi hakkındaki yorumları nedeniyle Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'e de yüklenen Trump, "Schiff, kanunun dışına çıkarak sahte ve korkunç bir açıklama yaptı, sanki Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığım telefon görüşmesinin en önemli parçasıymış gibi benim taklidimi yaptı ve bunu Kongre'ye ve ABD'lilere sesli bir şekilde okudu. Bu metnin, benim telefon görüşmesinde söylediklerimle hiçbir ilgisi yok. Schiff, vatana ihanetten tutuklanacak mı?" değerlendirmesinde bulundu.

"OLAY KAPANDI"

Zelenskiy'in, Joe Biden'ı soruşturma konusunda herhangi bir baskı hissetmediğini söylediğini anımsatan Trump, "Olay kapandı" ifadesini kullandı.

Trump, muhbir raporunun sunulmasından kısa süre önce muhbirler hakkındaki kuralları kimin değiştirdiğini sorgulayarak, "Bataklığı kurutun. Çok basit. Yolsuzluk konusuna bakıyordum ve aynı zamanda neden Almanya, Fransa ile diğer Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna için daha fazlasını yapmadığını sordum. Neden ABD her zaman Ukrayna ve diğer ülkeler için daha fazlasını yapıyor ve daha fazla para koyuyor? Her neyse, Biden'lar yolsuzluğa bulaştı." paylaşımında bulundu.

ABD basınının, Biden ve oğlu Hunter Biden tarafından Ukrayna ve Çin ile yapılmış anlaşmaların uzağında durduğuna işaret eden Trump, "Yolsuzluğa bulaşmış bir medya, ülkemiz için ne kadar da kötü. Aslında medya, Biden'lardan daha da yolsuz olabilir." görüşünü paylaştı.

TRUMP'A AZİL SORUŞTURMASI

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker da azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle istifa etmişti.

AA

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