Trump'tan samimi itiraf: Beni vursalar Melania ağlamaz
ABD Başkanı Donald Trump, vurulursa eşi Melania Trump'ın ağlamayacağını düşündüğünü ifade etti.
Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen bir bağış etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in birkaç yıl önce vurulmasından bahsetti. Scalise'in tedavisinden sonra yaşadığı kilo kaybıyla ilgili şaka yapan Trump, "Vurulmak iyi bir kilo verme planı değil" dedi.
TIME'ın Washington muhabiri Vera Bergengruen'in aktardığına göre ABD lideri, First Lady Melania Trump ile ilgili olarak, "Scalise'in eşi onunla hastanede tanıştığım gün gözleri düşecekmiş gibi ağlıyordu. Herkesin eşi bir trajediye böyle tepki vermez, benimkinin vermeyeceğini biliyorum" dedi.
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