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29 Şubat 2020 Cumartesi 23:02:52 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 23:17:53

Trump'tan Patriot açıklaması: Başkan Erdoğan ile konuşuyoruz

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye Patriot sinyali; "Başkan Erdoğan ile olası patriot desteği için konuşuyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

AA

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