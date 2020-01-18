Trump'tan 'palyaço' cevabı: Hamaney sözlerine çok dikkat etmeli
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Trump için 'palyaço' ifadesini de kullandığı dünkü ABD ve Avrupa hakkındaki açıklamalarına Trump twitter hesabından cevap verdi. Trump 'İran'ın sözde dini lideri, ki son dönemde o kadar da yüce değil, ABD ve Avrupa ile ilgili bazı kötü laflar etmiş. İran'ın ekonomisi kötü gidiyor ve halkı da acı çekiyor. O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli!' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in ABD ve Avrupa ile ilgili sözlerine atfen, "O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli." uyarısında bulundu.
ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.
Donald Trump için “palyaço” ifadesini kullanan Hamaney, onun “İran halkını destekliyor gibi göründüğünü ancak zehirli hançerle sırtlarından bıçakladığını” söylemişti.
AA
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