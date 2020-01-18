Trump'tan 'palyaço' cevabı: Hamaney sözlerine çok dikkat etmeli

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in ABD ve Avrupa ile ilgili sözlerine atfen, "O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli." uyarısında bulundu.

ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

Donald Trump için “palyaço” ifadesini kullanan Hamaney, onun “İran halkını destekliyor gibi göründüğünü ancak zehirli hançerle sırtlarından bıçakladığını” söylemişti.

AA