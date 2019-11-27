ABD, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecek
ABD Başkanı Donald Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecekleri açıklamasında bulundu.
Trump, gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu olarak ilan edeceğiz. Son 90 gündür bunun üzerine çalışıyorum. Biliyorsunuz bu mesele kolay değil, geçmeniz gereken süreçler var ve biz de o süreçlerdeyiz." diye konuştu.
Trump'ın açıklamasının ardından Meksika Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile bu konuda bir görüşme yapma talebi ilettiklerini belirtti.
Açıklamada, görüşmenin içeriğinin, terör örgütü ilan etme sürecinin yanı sıra, organize suç örgütlerine silah ve para akışına yönelik olacağı kaydedildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İngiltere'de tırda bulunan cesetlerden 16'sı ülkelerine getirildi
- Kanada'daki dini sembol yasağının temyiz duruşması başladı
- ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti
- Kolombiya'daki hükümet karşıtı protestolarda 1 polis ağır yaralandı
- ABD, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecek