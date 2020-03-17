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17 Mart 2020 Salı 00:55:50 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 00:57:23

Trump'tan 'Koronavirüsü yenmemiz temmuz ya da ağustosu bulabilir' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini açıkladı.

Gelecek 15 gün için halkın izlemesi gereken adımlara ilişkin yeni bir kılavuz yayımladıklarını bildiren Trump, "Virüsle mücadele ederken, virüsün yayılmasını ve bulaşmasını önlemek için hepimizin kritik rolü var." uyarısında bulundu.

Trump, genç ve sağlıklı kişiler için virüsün hayati tehlike arz etmemesine rağmen, bu kişilerin virüsün yayılmasında katkıları olabileceğine, bu nedenle de dikkatli hareket etmeleri gerektiğine işaret ederek, "ABD'liler 10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelmekten kaçınmalı. İnsanlar barlar, restoranlar, yemek yerlerinden uzak durmalı ve mümkünse seyahat etmemelidir." ifadesini kullandı.

"EN HIZLI GELİŞTİRİLEN AŞILARDAN BİRİ"

Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi.

Trump, salgının daha ne kadar süreceğine dair soruya, "İyi bir iş çıkarırsak uzmanlar, virüsü yenmemizin temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydediyor. Ne olacağını göreceğiz belki de daha uzun sürer." yanıtını verdi.

"ŞU ANDA ULUSAL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

ABD basınının bugünkü bazı haberlerinde, "Trump yönetimi, ulusal çapta sokağa çıkma yasağı düşünüyor." iddialarına ilişkin ise Trump, "Şu anda ulusal çapta sokağa çıkma yasağı gibi bir düşüncemiz yok. Belki, virüsün yoğun olarak görüldüğü bazı alanlar için bunu düşünebiliriz." ifadesini kullandı.

Dünkü basın toplantısında, "virüs, tamamen kontrol altında" açıklaması hatırlatılan Trump, "Ben burada yönetimimin virüse karşı attığı adımların kontrol altında olduğunu kastettim, virüsü değil. Virüs, şu anda dünyanın hiçbir yerinde kontrol altında değil." değerlendirmesinde bulundu.

"RESESYON SİNYALİ VERDİ"

Trump, "ABD ekonomisi, resesyona mı gidiyor?" sorusu üzerine "Olabilir." yanıtını verdi.

"Şu anda resesyon benim bir numaralı önceliğim değil." diyen Trump, şöyle devam etti:

"Görünmez bir düşmanımız var (Kovid-19). Bir ay önce kimse böyle bir şeyi düşünmüyordu, hiç kimse. Daha önce de buna benzer şeyler yaşadık ve bu çok kötü. Bu çok bulaşıcı bir hastalık. Benim ana odağım, bu virüs sorunundan kurtulmak. Bunu başardığımızda diğer her şey rayına oturacaktır."

Trump, ülke içinde de seyahat yasakları getirilebileceğini ancak bunu yapmak zorunda kalmayacaklarını umduklarını vurgulayarak, "Virüsten kurtulduğumuzda, borsa çok güçlü olacaktır." diye konuştu

AA

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