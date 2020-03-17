Trump'tan koronavirüse çok konuşulacak yeni isim: Çin virüsü

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Covid-19 salgını nedeniyle zarara uğrayan şirketlere ilişkin açıklama yaptı. Trump, paylaşımında "ABD, Çin virüsünden etkilenen bilhassa havayolu ve diğerleri gibi endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyecek. Her zamankinden daha güçlü olacağız!" ifadelerini kullandı.

Trump, sosyal medyada kullanmış olduğu "Çin Virüsü" tabirinden dolayı sert tepkiler alırken, pek çok kullanıcı kendisini ırkçılıkla suçladı.