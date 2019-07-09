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09 Temmuz 2019 Salı 19:59:37 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 20:01:44

Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Amerikan mallarına gümrük vergisi koymasına daha fazla imkan vermeyeceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hindistan Amerikan ürünlerine gümrük vergisi koyarak uzun bir süre iyi vakit geçirdi. Artık kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, geçen ayında sonunda Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Görüşme öncesinde de Twitter hesabından "Hindistan'ın uyguladığı gümrük tarifeleri kabul edilemez." paylaşımını yapan Trump'ın görüşmede "Ticaret konusunda kesinlikle birlikte çalışacağız." dediği ortaya çıkmıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET GERGİNLİĞİ

Hindistan, Washington'ın gelişmekte olan ülkelere sunduğu bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından haziran başında çıkarılmıştı.

Bunun üzerine Hindistan, ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, ABD'nin S-400 ve İran konusundaki tutumu ve karşılıklı ticari hamlelerden ötürü gerildiği ifade ediliyor.

(AA)

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