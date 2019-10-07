Trump'tan haddini aşan Türkiye açıklaması: Türkiye limitini aşarsa ekonomisini yok ederim
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatı konusunda yeni bir açıklama yaptı. Trump Türkiye ile ilgili Twitter üzerinden yine tehditler savurdu. Twitter'da "Daha önce de söylediğim gibi eğer Türkiye limitlerinin dışına çıkarsa Türk ekonomisini daha önce yaptığım gibi mahvederim" ifadelerini kullandı.
Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı olası müdahale öncesi Türkiye'nin yanlış bir şey yapması halinde Türk ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini belirten bir tweet paylaştı.
"DAHA ÖNCE YAPTIM"
"Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullandı.
ŞİMDİ DİĞERLERİNİN KENDİ ZENGİNLİKLERİYLE SINIRLARINI KORUMA ZAMANI
"Türkler, Avrupalılar ve diğerleriyle birlikte, yakalanan IŞİD savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalılar. ABD, herhangi bir kişinin tahmin edebileceğinden çok daha fazlasını yaptı, IŞİD halifeliğinin yüzde 100'ünü ele geçirmek de buna dahil. Şimdi ABD'nin kendi topraklarını koruma zamanı. Şimdi bölgede diğerlerinin, ki bunların bazılarının refah seviyesi çok yüksek, topraklarını korumasının zamanı geldi. ABD ÇOK BÜYÜK!"
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