Trump'tan Fransa'ya vergi misillemesi
Fransa’nın ABD’deki teknoloji devlerine dijital hizmet vergisi getirmesine karşılık, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin başkenti Londra’da yaptığı açıklamada, 'ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim. Eğer vergi uygulayacaklarsa ABD’de uygulayacak' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayacak NATO zirvesi öncesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin başkenti Londra’da Fransa’nın ABD’deki teknoloji devlerine dijital hizmet vergisi getirmesine karşılık yaptığı açıklamada, 'ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim. Eğer vergi uygulayacaklarsa ABD’de uygulayacak' dedi.
İHA
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