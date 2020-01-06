Trump: İran asla nükleer silah sahibi olmayacak

Trump, bu açıklamadan kısa bir süre Twitter'dan paylaştığı mesajda 'İran asla nükleer silah sahibi olamayacak" ifadelerini kullandı.



Conway ayrıca Trump'ın hedeflerinde olan 52 noktadan bazılarının İran ve İran kültürü için çok önemi yerler olduğunu belirtmesi konusuna da açıklık getirdi. Conway, "Trump, İran'ın kültürel varlıklarını hedef aldığını söylemedi. Sadece soru soruyordu" dedi.

Öte yandan UNESCO yaptığı açıklamada, ABD ve İran'a kültürel miraslara zarar vermeme konusunda imzaladıkları mutabakatı hatırlattı.

TRUMP'TAN İRAN TWEETİ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "İran asla bir nükleer silaha sahip olamayacak" paylaşımında bulundu.