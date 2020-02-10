  • Bist 100
    118342
  • Dolar
    6,0125
  • Euro
    6,5637
  • Altın
    304,3380
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump ve eşi Hindistan'ı ziyaret edecek Trump ve eşi Hindistan'ı ziyaret edecek
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı
Sudan'da yakıt satışında 'karne' ve 'kota' uygulaması Sudan'da yakıt satışında 'karne' ve 'kota' uygulaması
Meryem öğretmenden 4 gün sonra acı haber! Meryem öğretmenden 4 gün sonra acı haber!
Çavuşoğlu: Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz Çavuşoğlu: Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz
ABD'den Türkiye mesajı! NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ABD'den Türkiye mesajı! NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Ankara'da İdlib toplantısı: Türkiye kararlılığından vazgeçmeyecek Ankara'da İdlib toplantısı: Türkiye kararlılığından vazgeçmeyecek
Türkiye Nijerya'daki terör saldırısını kınadı Türkiye Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
Trump'tan Dışişleri Bakanlığı için 41 milyar dolarlık bütçe talebi Trump'tan Dışişleri Bakanlığı için 41 milyar dolarlık bütçe talebi
ABD'deki ankette Demokrat başkan aday adayı Sanders ilk kez öne geçti ABD'deki ankette Demokrat başkan aday adayı Sanders ilk kez öne geçti
Filistin Devlet Başkanı Abbas BM Güvenlik Konseyine hitap edecek Filistin Devlet Başkanı Abbas BM Güvenlik Konseyine hitap edecek
Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı
Ganim'in Trump'ın sözde barış planını çöpe atmasına farklı tepkiler geldi Ganim'in Trump'ın sözde barış planını çöpe atmasına farklı tepkiler geldi
Marmara için korkutan senaryo! '7.5'in üzerinde deprem olacak' Marmara için korkutan senaryo! '7.5'in üzerinde deprem olacak'
'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' Beyoğlu'nda sinemaseverlerle buluştu 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' Beyoğlu'nda sinemaseverlerle buluştu
Çapa'da rüşvet operasyonu: CZN Burak'ın annesi de gözaltına alındı Çapa'da rüşvet operasyonu: CZN Burak'ın annesi de gözaltına alındı
Çin'den gelen öğrencinin sonuçları negatif çıktı Çin'den gelen öğrencinin sonuçları negatif çıktı
Pentagon'dan 2021 için 740,1 milyar dolarlık bütçe talebi Pentagon'dan 2021 için 740,1 milyar dolarlık bütçe talebi
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye ve Almanya'yı ziyaret edecek ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye ve Almanya'yı ziyaret edecek
Van'da karda mahsur kalan 17 araç kurtarıldı Van'da karda mahsur kalan 17 araç kurtarıldı
BM'den İdlib uyarısı: 700 bin Suriyeli Türkiye sınırına ilerliyor BM'den İdlib uyarısı: 700 bin Suriyeli Türkiye sınırına ilerliyor
ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay
Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi
Türk ve Rus heyetleri heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü Türk ve Rus heyetleri heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Şubat 2020 Pazartesi 23:33:49 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 23:34:45

Trump'tan Dışişleri Bakanlığı için 41 milyar dolarlık bütçe talebi

ABD yönetimi, Kongreye gönderdiği 4,8 trilyon dolarlık 2021 yılı bütçe teklifinde, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı için 41 milyar dolar talep etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yurt içi ve dışı masraflara yönelik hazırlanan 2021 mali yılı bütçe teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için talep edilen bütçenin diplomatik faaliyetler, denizaşırı ülkelere yardım, terörle mücadele ve doğal afetlere karşı insani yardım şeklinde kullanılacağını belirten Pompeo, bütçenin "ABD'nin özgürlük ve demokrasi anlayışını paylaşmayan uluslarla rekabet" için de kullanılacağını vurguladı.

Pompeo, söz konusu bütçenin, ABD çıkarlarını ve güvenliğini korumak amacıyla denizaşırı ülkelerde yeni yatırımlar yapmak için kullanılacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bütçeyle ABD'nin ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlarına öncelik vererek, Amerikan vergi mükelleflerine sonuç sunmak için gerektiğinde stratejik takaslar yapacağız. Ayrıca Amerikan çıkarlarını ve değerleriyle güvenliğini, ticaret ve bilgi alanlarında savunmak için yeni yatırımlar yapacağız."

Söz konusu teklif, martta ABD Kongresine sunulacak ve Kongre ile yönetim arasındaki görüşmeler sonrasında 2021 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak nihai halini alacak.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra özellikle Dışişleri Bakanlığına yönelik bütçe kesintisi yapmıştı.

Bakanlığın 2019 ve 2020 yılı bütçesinde, 2017'ye göre yüzde 39 civarında bir düşüş dikkati çekiyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER