Trump'tan demokratlara komplo suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hakkında başlatılan azil (görevden alınma) soruşturmasının ardından, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’le ortak bir basın toplantısı düzenledi.

YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM

Trump, Zelenskiy’le 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey yapmadığını savundu. “Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Ortada hiçbir şey yok. Bu büyük bir uydurma” ifadesini kullanan Trump, “Demokratlar azil soruşturmasını başlatmak için zamanlama olarak özellikle BM Genel Kurulu'nu seçti. Çünkü elde ettiğimiz başarılardan dikkati başka yöne çekmek istediler. Her şey gibi bu da planlıydı” dedi.

CASTRO'YA YAPTIRIM SUÇLAMASI

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'nun “ağır insan hakları ihlalleri” gerekçesiyle yaptırım listesine eklediğini duyurdu. Pompeo, ayrıca “ABD’nin, Esad rejiminin 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullandığı sonucuna vardığını ilan ediyorum” diye konuştu.