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25 Eylül 2019 Çarşamba 19:16:38 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 19:56:19

Trump'tan "Demokratlar, Ukrayna'dan beni soruşturmalarını istedi" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Demokrat Joe Biden'ı soruşturması için baskı yaptığı iddialarını reddederek, "Bu görüşmede baskı yoktu. Demokratlar, zamanında kendileri Ukrayna'ya baskı uygulayarak, benim hakkımda benzer şeyler istedi." dedi.

Trump, BM 74. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında bulunduğu New York'ta, "Batı Yarımküre ülkeleri ile Venezuela" konusunda düzenlenen toplantıya katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz'daki telefon görüşmesinde, Biden'ın soruşturulmasını istediği ve kendisi hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan telefon görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Trump, "Bu görüşmede baskı yoktu. Demokratlar, zamanında kendileri Ukrayna'ya baskı uygulayarak, benim hakkımda benzer şeyler istedi." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu telefon görüşmesine ilişkin dökümleri yayımladıklarını, bu görüşmeden Demokratların işine yarayacak herhangi bir malzeme çıkmadığını vurgulayarak, "Bu (azil soruşturması) Amerikan tarihindeki en büyük cadı avından başka bir şey değil." dedi.

MADURO'YA YÜKLENDİ

ABD Başkanı Trump, Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi hakkında ise "Onların istediği şey, güç ve para. Sosyalizm Venezuela'yı mahvetti." ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki ilaç ve gıda krizinin, insanların canına mal olduğuna işaret eden Trump, "Her bir gün Venezuela halkıyla birlikte duracağız. Onlar, özgürlüğe kavuşacak." dedi.

UKRAYNA KONUŞMASI, ABD'Yİ TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASINA GÖTÜRDÜ

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınında dün, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü.

Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün, söz konusu görüşmede, Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini belirterek, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray ise bugün söz konusu görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

BEYAZ SARAY TRUMP ZELENSKİY TELEFON GÖRÜŞMESİNİN DÖKÜMÜNÜ YAYIMLADI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 25 Temmuz'da yaptığı ve ülkede "Trump'ın görevinden azli" tartışmalarına yol açan konuşmanın dökümünü yayımladı.

Beyaz Saray'dan yayımlanan belgeye göre, 25 Temmuz'da iki lider arasında yapılan görüşmede Trump, Ukraynalı mevkidaşına ABD'nin bu ülkeye diğer Avrupa ülkelerinden çok daha fazla yardım yaptığını belirterek, "Biz de şimdi sizden bizim için bir iyilik yapmanızı isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bunun ardından Zelenskiy de ABD'nin yaptığı yardımlara vurgu yaptı.

Trump da Zelenskiy'e Adalet Bakanı William Barr ve Trump'ın kişisel avukatı Ruby Giuliani ile iletişimde olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Joe Biden'ın oğlu hakkında konuşulan çok şey var. Biden'ın yargıyı engellediği konuşuluyor ve birçok insan doğruların peşinde." dedi.

Söz konusu görüşmede, "Adalet bakanının sizi ve çalışanlarını aramasanı ve bu konunun derinliklerine inmenizi istiyorum." şeklinde konuşan Trump'ın Ukrayna'ya yönelik yardımların kesilmesine ilişkin herhangi bir şey söylememesi de dikkati çekti.

- Ukrayna konuşması ABD'yi Trump'a yönelik azil soruşturmasına götürdü

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü. Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Trump, bugün söz konusu telefon görüşmesinin dökümlerinin yayımlanması yönünde talimat verdiğini belirtmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün söz konusu görüşmede Trump'ın, ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini belirterek, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

AA

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