  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6525
  • Euro
    6,3565
  • Altın
    259,2910
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hugo’nun Kartal inadı Hugo’nun Kartal inadı
'Hayallerim gerçek oldu' 'Hayallerim gerçek oldu'
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Engin seferberliği Engin seferberliği
İran'ın İngiltere'ye ait bir tankere daha müdahale ettiği iddia edildi İran'ın İngiltere'ye ait bir tankere daha müdahale ettiği iddia edildi
Gustavo son düzlükte Gustavo son düzlükte
AB yardım sözünü 3 yıldır tutmuyor AB yardım sözünü 3 yıldır tutmuyor
Güney Kore'de korkunç eylem Güney Kore'de korkunç eylem
Galatasaray’da orta sahaya son aday: Morgan Schneiderlin Galatasaray’da orta sahaya son aday: Morgan Schneiderlin
ABD heyeti harekat için geliyor ABD heyeti harekat için geliyor
İstanbul'da 90'lara dönüş İstanbul'da 90'lara dönüş
KKTC'de '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' törenleri düzenlendi KKTC'de '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' törenleri düzenlendi
Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı
Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti
Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat
Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat
'Görme engelli' numarasıyla hırsızlığa polisten suçüstü 'Görme engelli' numarasıyla hırsızlığa polisten suçüstü
İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
Sovyet ve ABD tankları, Polonya'daki tatbikatta savaştı Sovyet ve ABD tankları, Polonya'daki tatbikatta savaştı
'HAMR' oyunu Altındağ'da sahne aldı 'HAMR' oyunu Altındağ'da sahne aldı
İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı
İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın görüntüsünü yayınladı İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın görüntüsünü yayınladı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Londra'da AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Londra'da

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Temmuz 2019 Cuma 23:03:42 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 23:23:08

Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti

ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen bazı Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğu belirtildi.

"NE YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ"

ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda dün yaptığı son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık."

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce de "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz." yanıtını vermişti.

Önceki gün Beyaz Saray ve Pentagon'dan yapılan açıklamalarda, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı, bununla birlikte ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer verdiği kaydedilmişti.

(AA)

Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti
Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat
İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı
Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı!
İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın görüntüsünü yayınladı
Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi
Borçlunun yakınına SMS atan avukata ceza
Terör örgütü FETÖ'den gözaltına alınan havacılardan 8'i itirafçı oldu
Fenerbahçe'ye men yok, para cezası var!
İşte tahliye edilen Atilla'nın ilk sözleri
Sivas'ın okyanus tabanında yer aldığı ortaya çıktı! İşte 15 milyonluk kanıt
Bakan Turhan'dan açıkladı: FSM Köprüsü ne zaman açılacak?
Başkan Erdoğan, Düzce'deki sel felaketiyle ilgili bilgi aldı
Rusya'dan ABD'ye şok: ABD'nin politik çizgisi haline geldi
Kilosu 120 bin dolar olan ekran kimyasalının yerli üretimi için çalışıyor
Merkel'den sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama
5 kişinin 2 milyon liralık 'evlilik' oyununu Kayseri polisi bozdu
Metin Yıldız sevgilisi Gözde Karya’yı darp etti
Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ