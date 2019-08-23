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23 Ağustos 2019 Cuma 19:51:33 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 19:59:43

Trump'tan Çin'deki ABD'li şirketlere 'evinize dönün' çağrısı

ABD Başkanı Trump, "(Çin'deki) büyük Amerikan firmalarımıza, şirketlerini evlerine (ABD'ye) getirmeleri ve ürünlerini artık ABD'de üretmeleri de dahil olmak üzere, bir an önce Çin'e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in ABD üzerinden yıllarca büyük miktarda para “kazandığını” ve “çaldığını” savunarak, “Bu nedenle, (Çin'deki) büyük Amerikan firmalarımıza, şirketlerini evlerine (ABD'ye) getirmeleri ve ürünlerini artık ABD'de üretmeleri de dahil olmak üzere, bir an önce Çin'e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik." açıklamasında bulundu.

Trump, Çin'in 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artırmayı planladığını açıklamasının ardından, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Çin'e yüklendi.

ABD'nin uzun yıllardır Çin üzerinde trilyonlarca dolar kaybettiğini savunan Trump, "Onlar (Çin), yılda milyarlarca dolar değerindeki fikri mülkiyetimizi çaldı ve bunu sürdürmek istiyorlar. Ben buna izin vermeyeceğim!" ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin Çin'e ihtiyaç duymadığını, hatta onlar olmadan daha iyi olacaklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Yıllar yılı devasa miktardaki para Çin tarafından ABD'den kazanıldı ve çalındı, bu durmalı. “Bu nedenle, (Çin'deki) büyük Amerikan firmalarımıza, şirketlerini evlerine (ABD'ye) getirmeleri ve ürünlerini artık ABD'de üretmeleri de dahil olmak üzere, bir an önce Çin'e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik."

ÇİN'İN GÜMRÜK VERGİLERİNİ MİSİLLEME MESAJI

Çin'in 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artırma adımına da gün içinde yanıt vereceklerini belirten Trump, bunun ABD için büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Trump, ayrıca Fed Ex, Amazon, UPS ve ABD Posta Ofisi gibi kuruluşlara da Çin'den ya da başka bir ülkeden "fentanil" isimli ilacı taşımamaları konusunda emir verdiğini ve bu ilacın ABD'de yılda 100 bin kişinin ölümüne yol açtığını belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisine "ABD'ye fentanil satmayı durduracağını" söylediğini ancak bunu yapmadığını anımsattı.

ABD'nin, hükümetinin son 2 buçuk yılda elde ettikleri kazançlarla, Çin'den çok daha büyük olduğunu vurgulayan Trump, bunun böyle sürmesini sağlayacaklarını belirtti.

ÇİN VE ABD ARASINDA GÜMRÜK VERGİSİ GERGİNLİĞİ

Trump, "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, ay başında 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı.

Çin de ABD'nin bu kararına misilleme yapacağını duyurmuştu. Bunun ardından bugün Çin Maliye Bakanlığı, 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe, gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artıracaklarını duyurmuştu.

(AA)

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