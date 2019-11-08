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08 Kasım 2019 Cuma 22:34:38 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 22:36:10

Trump'tan Bloomberg'in adaylığı yorumu: Minik Michael başarısız olacak

ABD Başkanı Trump "(2020 seçimleri için adaylığı düşündüğü belirtilen eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg) Minik Michael başarısız olacak. Minik Michael'dan daha fazla yarışmayı isteyeceğim birisi olamaz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimleri için adaylığı düşündüğü belirtilen Eski New York Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg hakkında, "Minik Michael başarısız olacak. Minik Michael'dan daha fazla yarışmayı isteyeceğim birisi olamaz." yorumunda bulundu.

Trump, Georgia eyaletinde katılacağı bir etkinlik için yola çıkmadan önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in 2020 seçimlerinde başkanlık yarışına gireceği söylentilerine değinen Trump, "Bloomberg'i uzun zamandır tanıyorum. Trump hakkında birçok şey söyledi. Ama onu tanıyorum, hiçbir şey olamadı. Seçimlerde iyi şeyler yapamayacaktır ama Joe Biden'a zarar vereceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Trump, Bloomberg'in seçime girmesinden memnuniyet duyacağını kaydederek, "Michael'in başarılı olma sihri yok. (Seçimler için) Çok para harcayacak." görüşünü paylaştı.

Bloomberg'in üstesinden gelmesi gereken birçok kişisel sorunu olduğunu belirten Trump, "Minik Michael başarısız olacak. Minik Michael'dan daha fazla yarışmayı isteyeceğim birisi olamaz." ifadelerini kullandı.

AÇIK OTURUMLARA ELEŞTİRİ

Trump, hakkında yürütülen azil soruşturmasına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesini ihbar eden kişinin ortaya çıkması gerektiğini savundu.

Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney'in, Temsilciler Meclisi'nin azil soruşturması kapsamındaki ifade verme çağrısını reddetmesini ise Trump, "Mick'in ifade vermesinden memnun olurdum ancak bu soruşturmaya bir güvenirlik vermek istemedim." sözleriyle açıkladı.

Trump, hakkında azil soruşturması açılmasına yol açacak yanlış bir şey yapmadığını savunarak, "Demokratlar kamuya açık oturumlar yapmaya karar vermemeliydiler. Bu soruşturma bir düzmece." ifadelerini kullandı.

Çin'e uygulanan gümrük vergileri hakkında da Trump, "Çin, bu vergilerde biraz azaltmaya gidilmesini isteyebilir ama tamamen artırılmadan önceki haline dönmesini isteyemez. Çünkü benim bunu yapmayacağımı biliyorlar. Bu konuda henüz bir anlaşma yapmadım." diye konuştu.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump'ın, temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, geçen hafta yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

AA

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