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05 Ekim 2019 Cumartesi 00:04:11 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 00:06:23

Trump'tan azil soruşturmasına ilişkin açıklama

ABD Başkanı Trump, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinde kendisine yönelik azil oylamasının geçeceğini düşündüğünü ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatoya güvendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinde kendisini hedef alan azil oylamasının geçeceğini düşündüğünü ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatoda kazanacağını söyledi.

Trump, Demokratların başlattığı azil soruşturmasına ilişkin Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'ye meydan okudu.

Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Pelosi'ye mektup göndererek, kendisine yönelik resmi azil soruşturmasının Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanmasını isteyeceğini söyledi.

Trump, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılacak kendisine yönelik azil oylamasına kadar soruşturmaya hiçbir şekilde katılmayacağını vurguladı.

Bununla beraber Trump, Demokratların Temsilciler Meclisinde yeterli oya sahip olduğunu ve bir oylama yapılması durumunda bu oylamanın geçeceğini düşündüğünü kaydetti.

"SENATODA BİZ KAZANACAĞIZ"

Trump, "Eğer Mecliste bu oylamayı yaparlarsa yeteri kadar adamları var, hepsi aynı çizgide, oy kullanmak istemeseler bile başka seçenekleri yok, kendi parti liderliğini takip edecekler. Ondan sonra sıra Senatoya gelecek ve biz orada kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda azil oylamasını yapmaları durumunda ağır bedel ödeyeceklerini savunan Trump, "Demokratların sandıkta büyük bir bedel ödeyeceklerine inanıyorum." dedi.

Öte yandan, Trump, soruşturma kapsamında kendi yönetiminden isimlerin Kongreye gidip ifade vermelerine izin verip vermeyeceği konusunda net konuşmaktan kaçındı.

Trump, amacının siyasi rakiplerini soruşturmak olmadığını, "kendisine ulaşan bir yolsuzluk dosyasının üzerine gitmenin görevi olduğunu" dile getirdi.

Başkan Trump, "Biden'lar umurumda değil, ben yolsuzluğu soruşturuyorum." ifadesini kullandı.

VOLKER'IN İFADESİ GÜNDEMİ SARSTI!

Perşembe günü Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinde ifade veren Trump'ın eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker'ın vekillere sunduğu bazı cep telefonu yazışmaları, Amerikan medyasına da yansıdı.

Yazışmaların Volker ile Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği görevlisi William Taylor, ABD Avrupa Birliği nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Andrey Yermak arasında olduğu görülüyor.

Medyaya yansıyan yazışmalarda, Trump'ın Giuliani aracılığıyla Ukrayna yönetimine, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ların bu ülkedeki iş bağlantılarının araştırılması için baskı kurmaya çalıştığı belirtiliyor.

Trump ise söz konusu mesajlaşmaların "bir şeye karşılık bir şey isteme" durumu olmadığını ve Ukrayna lideri üzerinde baskı kurmadığını savunuyor.
 
"PENCE'E UKRAYNA BELGELERİNİ TESLİM ET"

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinin üç ayrı komitesi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e mektup yollayarak, 15 Ekim'e kadar Ukrayna soruşturmasıyla ilgili elindeki belgeleri komitelere vermesini talep etti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Pence'in bu çağrıya yanıt vermeyi henüz düşünmediği bildirildi.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Trump ile Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu.

Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

ABD Başkanı Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.


AA

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