Trump'tan anlaşma için Hong Kong şartı

Trump, Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde devam eden olaylarla ilgili olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e çağrıda bulundu. Trump, Twitter hesabından, “Çin elbette bir anlaşma yapmak istiyor, ancak önce Hong Kong’la insani bir şekilde ilgilensinler!” yorumunu yaptı.

​GÖRÜŞME YAPALIM MI?

Çin Devlet Başkanı Şi'yi çok iyi tanıdığını kaydeden Trump, “Kendisi, halkı tarafından çok saygı duyulan büyük bir lider. Hiç şüphem yok ki, eğer Devlet Başkanı Şi, Hong Kong sorununu hızlı ve insani bir şekilde çözmek isterse bunu yapabilir. (Bu konuda) Bir görüşme yapalım mı” dedi.

​MÜDAHALE HAZIRLIKLARI

Bu arada Hong Kong’un hemen kuzeyindeki Çin’in Shenzhen kentinde yapılan askeri yığınak ve tatbikata ilişkin basına sızan görüntüler ise tartışmaları beraberinde getirdi. Avrupa medyası, bunun Hong Kong’a yönelik olası bir müdahale için sınıra sevkıyat olabileceğini yazdı. Gösteriler nedeniyle Hong Kong Havalimanı'nda uçuşlar 2 gün ertelenmiş ve protestocularla polis arasında çatışmalar yaşanmıştı.