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28 Kasım 2019 Perşembe 23:48:33 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 00:05:25

Trump'tan Taliban'a gözdağı: Kesin bir zafer elde edene kadar buradayız

ABD Başkanı Trump, "Şükran Günü" dolayısıyla Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz bir ziyarette bulundu. Taliban ile yapılan barış görüşmelerine de değinen Trump, "Taliban bir anlaşma yapmak istiyor, yapıp yapmayacaklarını göreceğiz. Yapsalar da yapmasalar da bizim için sorun yok. Taliban ile bir anlaşmaya varana ya da kesin bir zafer elde edene kadar Afganistan'da kalacağız" diye konuştu.

Beyaz Saray muhabirlerinden edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump, bugün Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü'ne indi.

ABD'de kutlanan "Şükran Günü" vesilesiyle Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyarette bulunan Donald Trump, askerlere hindi ikram etti.

ABD Başkanı Trump, ziyareti sırasında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Seyahat esnasında Trump'ın yanında bulunan Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino, burada çekilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Öte yandan, ziyaretin yaklaşık 2,5 saat süreceği öğrenildi.

MELANİA TRUMP ZİYARETE KATILMADI

Trump'a ziyaretinde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mick Mulvaney, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Senatör John Barrasso, Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ve Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin eşlik ettiği, eşi Melania Trump'ın ise ziyarete katılmadığı belirtildi.

Grisham, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası tehlikeli bir bölge ama Trump, buradaki askerlere destek vermek istedi. Bay ve Bayan Trump, ailesinden çok uzakta tatil geçiren insanlar olduğunu biliyor ve bunun hoş bir sürpriz olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

Seyahat bilgisinin, Donald Trump'ın güvenle ziyaretini tamamlayana kadar ambargolu olduğu bu nedenle de şu ana kadar bir bilginin sızdırılmadığının altı çizildi.

"TALİBAN ANLAŞMAK İSTİYOR"

Donald Trump, ziyareti esnasında, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile askerlere hitap etti.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği ilk günden bu yana ABD ordusunu yeniden inşa etmek için trilyonlarca dolar harcandığını belirtti.

Taliban ile yapılan barış görüşmelerine de değinen Trump, "Taliban bir anlaşma yapmak istiyor, yapıp yapmayacaklarını göreceğiz. Yapsalar da yapmasalar da bizim için sorun yok." diye konuştu.

"TALİBAN İLE ANLAŞANA YA DA KESİN BİR ZAFER ELDE EDENE KADAR AFGANİSTAN'DA KALACAĞIZ"

Afganistan'da bir Amerikan askerinin öldürülmesi üzerine Taliban ile barış görüşmelerinin kesildiğini anımsatan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taliban ile bir anlaşmaya varana ya da kesin bir zafer elde edene kadar Afganistan'da kalacağız. Taliban bir anlaşmaya varmak istiyor ve biz de onlarla görüşüyoruz. Son 6 ayda büyük yol katettik ve aynı zamanda askerlerimizi de geri çekiyoruz. Buradaki askerlerimizin sayısını 8 bin 600'e indirmeyi umuyoruz."

Gani de konuşmasında, Trump'a dönerek, "Size, liderliğiniz ve kararlığınız için teşekkür ederim." dedi.

TRUMP'IN AFGANİSTAN'A İLK ZİYARETİ

ABD Başkanı, konuşmaların ardından askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaklaşık 2,5 saat süren ziyaretin ardından Trump, yerel saatle gece yarısından sonra Afganistan'dan ayrıldı.

Söz konusu ziyaret, Trump'ın başkanlığı döneminde Afganistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini teşkil ediyor.

AA

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