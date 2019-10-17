  • Bist 100
    94137.2
  • Dolar
    5,8854
  • Euro
    6,5303
  • Altın
    281,3370
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti
Trump'tan ABC'ye 'yalan haber' tepkisi Trump'tan ABC'ye 'yalan haber' tepkisi
Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yangın tatbikatı Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yangın tatbikatı
PKK'lılar Almanya'da Türk kökenli kişiyi bıçakla ağır yaraladı PKK'lılar Almanya'da Türk kökenli kişiyi bıçakla ağır yaraladı
Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü Sudan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 21 ölü
Fransa ve Almanya, silah ihracatı konusunda anlaşma imzaladı Fransa ve Almanya, silah ihracatı konusunda anlaşma imzaladı
ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı
Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek
Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek
İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam İzmir'de ulaşıma yüzde 13 zam
Novak 11’e, Mikel kulübeye Novak 11’e, Mikel kulübeye
'Para hazır' 'Para hazır'
Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi
İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor İstanbul'da izinsiz kalan Suriyeliler'e 'randevulu' geri gönderme hizmeti yarın başlıyor
'Orman’a hakkımı helal etmiyorum' 'Orman’a hakkımı helal etmiyorum'
Bir garip olay! Yanlışlıkla kendisini bıçakladı Bir garip olay! Yanlışlıkla kendisini bıçakladı
Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu Üniversiteli Kardelen'in organları 4 kişiye can oldu
'Hazır ol Serdar' 'Hazır ol Serdar'
Real'e hazır olacak Real'e hazır olacak
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz
'BAE gibi Suudi Arabistan'ı da Yemen'den kovacağız' 'BAE gibi Suudi Arabistan'ı da Yemen'den kovacağız'
"Haddinizi bileceksiniz" "Haddinizi bileceksiniz"
Başkan Erdoğan 22 Ekim'de Rusya'ya gidiyor Başkan Erdoğan 22 Ekim'de Rusya'ya gidiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ekim 2019 Perşembe 01:04:55 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 01:08:29

Trump'tan ABC'ye 'yalan haber' tepkisi

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından, ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis ettiği videoyu, "YALAN HABER!" notuyla paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi göstermesine "YALAN HABER!" ifadesiyle tepki gösterdi.

Trump, Twitter hesabından, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis ettiği videoyu paylaştı.

Başkan Trump videoyu paylaşırken "YALAN HABER!" notunu düştü.

ABC'nin söz konusu videosuna önceki gün de tepki gösteren Trump, olayı "skandal" olarak nitelendirmişti.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN TRUMP'A SURİYE TEPKİSİ

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı devam eden "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Beyaz Saray'ın "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Beyaz Saray'ın "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Vekil Michael McCaul tarafından sunulan tasarı 60'a karşı 354 oyla Meclisten geçti. Tasarıya "hayır" oyu veren 60 vekilin de Cumhuriyetçi Parti üyesi olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararının eleştirildiği tasarıda ayrıca Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik operasyonu durdurma çağrısı yapıldı.

Oylama sonrası tasarıya ilişkin açıklamada bulunan Engel, "Bugün göz önünde bulundurduğumuz bu tasarı, Trump'ın Suriye’deki politikasını her iki parti olarak reddeden açık bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİ "SURİYE'DE KIYIM" DİYE SUNDULAR

Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ