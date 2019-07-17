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17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:40:00 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:04:19

Trump'tan 10 milyon dolar ödülle aranan teröristle ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Mumbai terör saldırılarının planlayıcısı olarak bilinen Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu Hafız Muhammed Said'in yakalanmasına ilişkin, "Onu bulmak için son iki yıldır ciddi bir baskı uygulanmıştı." ifadelerini kullandı.

Trump, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Donald Trump açıklamasında, "10 yıllık araştırmanın ardından Mumbai terör saldırılarının sözde 'fikir babası' Pakistan'da yakalandı. Onu bulmak için son iki yıldır ciddi bir baskı uygulanmıştı." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu LET'in kurucu elebaşı ve örgütün siyasi kanadı Cemaatüd Dava (JUD) lideri Hafız Muhammed Said, Pakistan'da yakalanmıştı.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU

Daha önce Pakistan, ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü ilan edilen LET'in ardından JUD da 2008 Mumbai saldırısı sonrasında terör örgütü ilan edilse de Pakistan bu kararı şubatta almıştı. Interpol, Said hakkında 2009'da kırmızı bülten çıkarmıştı.

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han'ın 22 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği açıklanmıştı.

PAKİSTAN'DA YAKALANDI

Pakistan medyasındaki habere göre, ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu ve örgütün siyasi kanadı Cemaatüd Dava (JUD) lideri Hafız Muhammed Said, ülkenin doğusundaki Lahor'dan Gujranvala'ya giderken yolda terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Terörle mücadele yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 13 LET ve JUD isminden olan Said, "terör örgütlerini desteklemek, kara para aklamak ve terör örgütlerine maddi kaynak toplamakla" suçlanıyor.
Hindistan'da düzenlenen saldırıların azmettiricisi olduğu iddia ediliyor

LET, özellikle Hindistan'daki sivil hedeflere saldıran bir örgüt olarak biliniyor. Hindistan, örgütün 2001 parlamento saldırısı, 2006 Mumbai tren saldırısı ve 2008 Mumbai saldırısının ardında olduğunu iddia ediyor.

ABD de LET kurucusu Said'i 2008 Mumbai saldırısının ardından arananlar listesine eklemiş ve başına 10 milyon dolar ödül koymuştu.

Said, çeşitli dönemlerde Pakistan'da gözaltına alınsa da 2001'de LET'ten ayrıldığını iddia ederek kendisini savunmuş ve serbest bırakılmıştı.

Daha önce Pakistan, ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü ilan edilen LET'in ardından JUD da 2008 Mumbai saldırısı sonrasında terör örgütü ilan edilse de Pakistan bu kararı şubatta almıştı.

Interpol, Said hakkında 2009'da kırmızı bülten çıkarmıştı.

(AA)

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