Trump'ın yanında gaza gelen Miçotakis, Türkiye’yi tehdit etti!
7 Ocak Salı günü, Trump ile görüşen Yunan Başbakanı Miçotakis'in, Trump'a, "Egemenliğimizi ihlal edecek olurlarsa, Türkiye’ye askeri olarak cevap vereceğiz." dediği açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 7 Ocak Salı günü Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlaşmıştı.
Görüşmede, Yunanistan'ın F-35 alımı ve programa katılımı konuşulurken, görüşmeye dair detaylar da gelmeye devam ediyor.
Trump ile Miçotakis arasında geçen diyalogta, Miçotakis'in "Egemenliğimizi ihlal edecek olurlarsa, Türkiye’ye askeri olarak cevap vereceğiz." dediği belirtildi.
Trump'ın "Ya Türkiye'ye karşı kaybedersen?" sorusuna da Miçotakis, "Kaybetmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da Yunanistan'a, Türkiye ile aralarında oluşabilecek bir gerilimde ABD'ye güvenmemeleri gerektiği uyarısında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
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