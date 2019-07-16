Trump'ın 'ülkenize dönün' dediği isim, eşi Melania'dan önce ABD vatandaşı olmuş

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Temsilciler Meclisinin Müslüman demokrat kadın üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib’in yanı sıra diğer iki kadın üye Alexandria Ocassia Cortez ve Ayanna Pressley’e yönelik ırkçı sözleri, tepki çekmeye devam ediyor.

Independent gazetesine bağlı Indy100’de yer alan bir makalede, ABD Başkanı Trump’ın “Geldikleri ülkelere geri dönsünler.” sözlerine atıfta bulunularak, “Ilhan Omar, Melania Trump’tan daha uzun bir süredir ABD vatandaşı” başlıklı bir yazı kaleme alındı.

Melania Trump’ın Donald Trump ile evlendikten bir yıl sonra, 2006 yılında ABD vatandaşlığına geçtiği hatırlatılan makalede, ABD Kongresinin ülke dışında doğmuş tek kadın üyesi olan Ilhan Omar’ın ise 2000 yılından beri ABD vatandaşı olduğu bilgisi aktarıldı.

Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan ABD vatandaşları ise, “Ilhan Omar, Melania Trump’tan 6 yıl daha fazladır vatandaşlığa sahip. Yani First Lady’den daha fazla Amerikalı.” ifadelerini kullandı.