Trump'ın Twitter kullanımı mercek altına alındı

  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7088
  • Euro
    6,3959
  • Altın
    278,0880
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Furkan Korkmaz son saniyede galibiyeti kazandırdı Furkan Korkmaz son saniyede galibiyeti kazandırdı
Gaziantep'te huzur operasyonları Gaziantep'te huzur operasyonları
Loris Karius'tan Antalyaspor maçında hayati kurtarış Loris Karius'tan Antalyaspor maçında hayati kurtarış
11 gün sonra acı haber! 11 gün sonra acı haber!
Şahinbey Belediyesi iki yılda 4 milyon kitap hediye etti Şahinbey Belediyesi iki yılda 4 milyon kitap hediye etti
Türk boğazlarına elektro optik sistem havadan fotoğraflandı Türk boğazlarına elektro optik sistem havadan fotoğraflandı
Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş yorumu Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş yorumu
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş çark CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş çark
Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem isyanı: 'Hakkımız çalınmasın' Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem isyanı: 'Hakkımız çalınmasın'
Çin'den Avrupa'ya gidecek ilk yük treni 6 Kasım'da Ankara'da Çin'den Avrupa'ya gidecek ilk yük treni 6 Kasım'da Ankara'da
Younes Belhanda Ocak ayında Çin'e gidebilir Younes Belhanda Ocak ayında Çin'e gidebilir
Dünyaca ünlü ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs'tan, ABD'ye "Türkiye" eleştirisi Dünyaca ünlü ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs'tan, ABD'ye "Türkiye" eleştirisi
'Bitcoin Safiye’nin insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği öğrenildi 'Bitcoin Safiye’nin insanları tuzağa düşürmek için kılıktan kılığa girdiği öğrenildi
Ersun Yanal'ın gözü yeni rekorun üzerinde Ersun Yanal'ın gözü yeni rekorun üzerinde
Beşiktaş'ta Domagoj Vida sahanın yıldızı oldu Beşiktaş'ta Domagoj Vida sahanın yıldızı oldu
Herkesin ilgi odağı olan aracın sahibine ceza kesildi Herkesin ilgi odağı olan aracın sahibine ceza kesildi
Trump'tan Zelensky'yi Beyaz Saray'a davet etti Trump'tan Zelensky'yi Beyaz Saray'a davet etti
'Annem baskı yaptı' dedi, erkek arkadaşı beraat etti 'Annem baskı yaptı' dedi, erkek arkadaşı beraat etti
Şafak Malatya yazdı: 'Vazgeçiş...' Şafak Malatya yazdı: 'Vazgeçiş...'
PKK destekçileri Avrupa'da büyümeye devam ediyor! PKK destekçileri Avrupa'da büyümeye devam ediyor!
Dertleri belli! İşte ABD'nin Suriyede vazgeçemediği yerler... Dertleri belli! İşte ABD'nin Suriyede vazgeçemediği yerler...
Herkesin ilgi odağı olan aracın sahibine ceza kesildi Herkesin ilgi odağı olan aracın sahibine ceza kesildi
Trump'ın Twitter kullanımı mercek altına alındı Trump'ın Twitter kullanımı mercek altına alındı
PKK, örgütün temelini Diyarbakır HDP il binasında attı! PKK, örgütün temelini Diyarbakır HDP il binasında attı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Kasım 2019 Pazar 10:14:04 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 10:31:03

Trump'ın Twitter kullanımı mercek altına alındı

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabını mercek altına aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımların yarısından fazlasının doğrudan bir kurum ve kişiyi hedef aldığı ortaya çıktı.

Amerikan New York Times gazetesi, Trump'ın Twitter hesabını mercek altına aldı.

Gazete, Trump'ın daha önce hiçbir Amerikan başkanının faydalanmadığı kadar sosyal medyadan faydalandığını belirterek, ABD liderinin aynı zamanda Twitter'ı "politikaları konusunda bir atlama tahtası," "muhaliflerine karşı bir sopa" ve "kendini övmek için bir mecra" olarak kullandığını yazdı.

Trump'ın 11 binden fazla paylaşımını referans olarak inceleyen New York Times, Başkan'ın paylaşımlarından yarısından fazlasını kendisini eleştirenler, Rusya'nın başkanlık seçimlerine karıştığına ilişkin soruşturmayı destekleyenler, ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan milli marşı sırasında saygı duruşunda durmayan siyahi sporcular ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a saldırmak için yaptığını tespit etti.

Başta Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülkenin istihbarat kurumları veya devlet destekli sosyal medya hesaplarının Trump'n paylaşımlarının altından komplo teorisi ve sahte bilgiler yayarken, bunlardan birinin "Seni seviyoruz sayın başkan" paylaşımının Trump tarafından da tekrar paylaşıldığı kaydedildi.

20'den fazla paylaşım askıya alındı

Trump'ın en az 145 teyit edilmemiş hesaptan yapılan komplo teorisi ve aşırıcılık içeren paylaşımı tekrar paylaştığı ortaya çıkarken, bunlardan 20'den fazlasının Twitter tarafından daha sonra askıya alındığı bilgisi de dikkat çeken bir veri oldu.

Trump sadece 47 kişiyi takip ediyor

Twitter hesabı dakikada binden fazla kez alıntılanan Trump'ın sadece 47 kişiyi takip ettiği tespit edildi.

ABD başkanının Twitter'da 183 kez kendisini izlemeye gelen kabalık veya aldığı alkışın boyutunu yazdığı, 570 kez göçmenlere saldırdığı, 132 kez diktatörleri övdüğü, 36 kez medyaya halkın düşmanı ve 16 kez ise kendisinin herkesin en sevdiği başkan olduğunu yazdığı tespit edildi.

Bakanlarını görevden almadan diplomatik çıkışlara kadar birçok paylaşımda bulunduğu için, Trump'ın danışmanlarının Twitter'a, "Trump'ın paylaşımlarını 15 dakika gecikme ile yapması" talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Trump'ın ulu orta gözlük takmayı sevmediğinden kalabalık ortamlarda paylaşım yapmadığı da ifade edildi.

Ayrıca, Trump'ın zaman zaman Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino'ya yazdırdığı, Scavino'nun ise Trump'ın okuyup onaylaması için paylaşımları büyük puntolarla bir kağıda bastırıp Trump'a getirdiği de iddia edildi.

Genellikle sabah saatlerinde özellikle de Fox News izlerken paylaşımda bulunduğu belirtilen Trump'ın "başka birine saldırdığı paylaşımlarının yarısını sabah saat 6 ile 10 arasında yaptığı" belirtildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ