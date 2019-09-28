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28 Eylül 2019 Cumartesi 23:28:30 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 23:38:44

Trump'ın telefon görüşmesi dökümlerinin gizli bilgisayar sistemine taşındığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinin ardından yabancı liderlerle yapılan telefon görüşmelerinin dökümlerinin son derece gizli tutulan bilgisayar sistemine taşındığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da olduğu yabancı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin dökümlerinin son derece gizli tutulan bilgisayar sistemine taşındığı iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray, Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinin ardından, Putin ve bin Selman gibi yabancı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin dökümlerini son derece gizli tutulan bilgisayar sistemine taşıdı.

Bu şekilde, Trump'ın görüşmelerine ait notları gören yardımcılarına da sızıntıların önlenmesi için kısıtlama getirilmiş olduğu belirtildi.

TRUMP'A AZİL SORUŞTURMASI

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'in oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı. Trump ise söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

 Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ise azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle istifa etmişti.

AA

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