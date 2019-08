Trump'ın talimatıyla terör devleti İsrail7e alınmayan Müslüman vekil Tlaib'in büyükannesi Trump'a yanıt verdi: Allah onu kahretsin

Tlaib'in İsrail'e alınmaması kararının ardından "Kazanan Tlaib'in büyükannesi oldu. Artık onu görmek zorunda değil" tweeti atan Trump'a 'büyükanneden' yanıt geldi.

​Batı Şeria'daki bir köyde yaşayan Muftia Tlaib, Reuters'a yaptığı açıklamada "Trump, Tlaib gelmediği için mutlu olmamı söylüyor. Allah onu kahretsin" dedi.

Torununu 2006'dan beri görmediği belirtilen yaşlı kadın, yine de içinde bir umut olduğunu belirterek "Kalbim onun geleceğini söylüyor" diye konuştu.

'ONU İKİNCİ ANNESİ GİBİ GÖRÜR'

Ayrıca, Muftia Tlaib'in oğlu Bassam Tlaib ise "Rashida Tlaib, büyükannesini ikinci annesi olarak görür. Annem onu her zaman destekledi" dedi ve Tlaib'in başarını büyükannesine borçlu olduğunu her fırsatta söylediğini ifade etti.



NE OLMUŞTU?

Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekillerine "Geldiğiniz yere geri dönün" demiş olan Trump, bundan kısa bir süre sonra kongrenin Demokrat kadın üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail'e girişine izin verilmemesini talep etmiş, İsrail'den de "İzin yok" açıklaması gelmişti.

Trump'ın tweeti üzerine İsraile' alınmayan Tlaib, İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'ye bir mesaj göndererek sadece ailesini ziyaret edeceğini, yıllardır görmediği büyükannesini ziyaret etmek istediğini belirtmişti.

İsrail daha sonra Tlaib'in ayrıca 'İsrail'in uyguladığı kurallar çerçevesinde ailesini ziyaret edeceği yönünde vaadini içeren bir mesaj da yolladığı' belirtilmiş ve bu nedenle ülkeye girebileceğini açıklamıştı.

Ancak Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli vekili Tlaib, İsrail'in uyguladığı "baskıcı koşullar" sebebiyle Batı Şeria'daki ailesini ziyarete gitmekten vazgeçtiğini şu sözlerle açıklamıştı.

Rashida Tlaib, Democratic candidate for Michigan's 13th Congressional District, speaks at a rally in Dearborn, Mich., Friday, Oct. 26, 2018.



"Susturulmam ve suçlu muamelesi görmem büyükannemin görmek isteyeceği bir şey değil"

Ilhan Omar ile birlikte Meclis'e seçilen ilk Müslüman kadınlardan olan Tlaib'in Detroit'te doğduğu biliniyor.

Trump ise kendisinin en sıkı muhalifleri olan Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekilleri Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Omar'ı son günlerde sık sık hedef alıyor.











Reuters