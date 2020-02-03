Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına İslam İşbirliği Teşkilatı da 'ret' dedi
ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına Arap Birliği'nin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı da ret dedi
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT),ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşeceği dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı.
AA'da yer alan habere göre İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini duyurdu.
Toplantıda Türkiye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından temsil eti.
İİT'den daha önce yapılan açıklamada, "Filistin meselesinin çözümünün uluslararası hukuka, ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına ve Arap barış girişimine uygun olması gerekiyor. " ifadeleri kullanılmıştı.
TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.
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