Trump'ın kovduğu Bolton'dan ortalığı karıştıracak kitap

  • Bist 100
    120655
  • Dolar
    5,9454
  • Euro
    6,5583
  • Altın
    299,5530
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
27 Ocak altın fiyatları hızla yükseliyor! Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? 27 Ocak altın fiyatları hızla yükseliyor! Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?
Pazartesi okunacak dualar neler? Pazartesi okunacak esmalar ve zikirler burada Pazartesi okunacak dualar neler? Pazartesi okunacak esmalar ve zikirler burada
Bakan Soylu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Bakan Soylu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Kobe Bryant'ın lakabı Black Mamba ne demek? Black Mamba Türkçesi ne? Kobe Bryant'ın lakabı Black Mamba ne demek? Black Mamba Türkçesi ne?
Hafter'in sözcüsü: Libya krizinin çözümü siyasi değil ancak silah yoluyladır Hafter'in sözcüsü: Libya krizinin çözümü siyasi değil ancak silah yoluyladır
Acun Ilıcalı'nın programında toplanan para miktarı belli oldu! O isimden rekor bağış Acun Ilıcalı'nın programında toplanan para miktarı belli oldu! O isimden rekor bağış
RIP ne demek? RIP kelimesinin Türkçesi ve anlamı ne? RIP ne demek? RIP kelimesinin Türkçesi ve anlamı ne?
Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk uyarısı: Eksi 4 dereceyi görecek Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk uyarısı: Eksi 4 dereceyi görecek
Deprem sonrası ortaya çıktılar! Fırsatçıya dikkat! Deprem sonrası ortaya çıktılar! Fırsatçıya dikkat!
ALO Kule’de yerli ve milli dönem başladı ALO Kule’de yerli ve milli dönem başladı
Artçı depremler devam ediyor mu? En son artçı ne zaman oldu? Artçı depremler devam ediyor mu? En son artçı ne zaman oldu?
Müzik dünyasının 'Oscar'ında Billie Eilish damgası Müzik dünyasının 'Oscar'ında Billie Eilish damgası
İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı
Kobe Bryant kaç yaşındaydı? Kobe Bryant'ın eşi ve kızları kimdir, ailesi yaşıyor mu? Kobe Bryant kaç yaşındaydı? Kobe Bryant'ın eşi ve kızları kimdir, ailesi yaşıyor mu?
AFAD'dan son dakika açıklaması AFAD'dan son dakika açıklaması
Gazeteci Akinan'ın iftirasına AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan sert tepki Gazeteci Akinan'ın iftirasına AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan sert tepki
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füze saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füze saldırısı
ABD'de Vuhan kentini ziyaret eden 3 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi ABD'de Vuhan kentini ziyaret eden 3 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi
Şişli’de 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç da kundaklandı Şişli’de 18 aracın lastiği kesildi, 2 araç da kundaklandı
Trump'ın kovduğu Bolton'dan ortalığı karıştıracak kitap Trump'ın kovduğu Bolton'dan ortalığı karıştıracak kitap
Çin'deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi Çin'deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 80'e yükseldi
Böyle komşuluk kaldı mı? Böyle komşuluk kaldı mı?
22 ayın bedeli 41 bin lira 22 ayın bedeli 41 bin lira
Burası Uludağ değil, Ovacık Burası Uludağ değil, Ovacık

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ocak 2020 Pazartesi 07:46:43 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 07:51:04

Trump'ın kovduğu Bolton'dan ortalığı karıştıracak kitap

Trump'ın kovduğu Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, yeni çıkacak kitabında, 'Başkan Donald Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımı dondurmak istediğini' yazdığı iddia edildi. Bolton'ın avukatı, kitabın taslağının değerlendirme için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyine 30 Aralık'ta gönderildiğini, taslağın ancak buradan sızmış olabileceğini belirtti.

Amerikan kamuoyuna bomba gibi düşen haber, New York Times (NYT) gazetesinde "Bolton'ın kitabına göre Trump, Ukrayna yardımını, yapılmasını istediği soruşturmalara bağladı" başlığıyla yer aldı.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın mart ayında piyasaya çıkması beklenen "Olayın Olduğu Yer" (The Room Where It Happened) adlı kitabının kopyasına ulaşan NYT gazetesi, Ukrayna konusunda önemli bir iddia ortaya attı.

Buna göre Bolton, geçen ağustos ayında Trump'ın kendisine, "Ukraynalı yetkililer, Biden ailesine yönelik soruşturmaları başlatana kadar bu ülkeye askeri yardımı dondurmak istediğini" söylediğini iddia etti.

ABD Senatosunda Trump'ın yargılanması devam ederken gündeme düşen iddianın, pazartesi sabahından itibaren Kongrede geniş şekilde yankılanması bekleniyor.

- "Bolton tanık olarak dinlensin"

Birçok Demokrat senatör ve vekil iddianın çok önemli olduğunu ve Senatodaki yargılamayı etkileyebileceğini savunurken Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Twitter hesabından, "Bu durum açık bir şekilde Anayasa'nın örtbas edilmesidir." yorumunu yaptı.

Senatodaki Demokratların Azınlık Lideri Chuck Schumer da diğer Demokrat senatörler gibi, iddianın sahibi Bolton'ın Senatoda tanık olarak dinlenmesi gerektiğini savundu.

- Bolton'ın avukatından ilk yorum

Haberle ilgili henüz Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Trump'tan ya da Bolton'ın kendisinden bir değerlendirme gelmedi, Bolton'ın avukatı Charles Cooper ise Axios haber sitesine açıklama yaptı.

Cooper, kitap taslağının, 30 Aralık 2019'da değerlendirme için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığına kapalı zarfta gönderildiğini ve ancak buradan medyaya sızmış olabileceğini ileri sürdü.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Bolton'ın Ukrayna konusuyla ilgili olarak "hiçbir şey bilmediğini" iddia etmişti.

- Senatodaki yargılama devam ediyor

Senatoda salı günü başlayan yargılama sürecinde iddia makamı olan Demokrat savcı vekiller açılış sunumlarını cuma günü tamamlamış, Trump'ın avukatları ise cumartesi günü savunmalarına başlamıştı.

Salı günü kabul edilen yargılama usülüne göre, iddia makamı ile savunma tarafına açılış sunumları için üçer güne bölünmüş şekilde toplam 24'er saat verilmişti.

Sürenin sona ermesinin ardından gelecek hafta senatörler soru sorma şansını elde edecek, hem iddia hem de savunma makamına sorularını sorması için senatörlere 16 saat süre verilecek.

- Trump'a yönelik azil süreci

Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini savunan Pelosi, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş, Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ