Trump'ın Florida'daki tesisinde şüpheli araç paniği! Güvenlik güçleri alarma geçti

Reuters’te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da bulunan özel tatil tesisi Mar-a-Lago’nun ana girişinde bulunan siyah bir araç, iki güvenlik noktasını ihlal ederek özel tesise girmeye çalıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da konaklama yeri olarak kullandığı Mar-A-Lago tesisinde, şüpheli bir aracın güvenlik noktalarını ihlal ederek giriş kapısına ilerlemesi nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçti.

Olay sırasında güvenlik çalışanlarının arabaya ateş açtığı ve iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan Trump’ın, tatil için Washington’dan ayrılması planlanıyordu. Palm Beach Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde siyah bir araç, Mar-A-Lago'daki iki güvenlik noktasını ihlal ederek giriş kapısına yöneldi.

Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine aracın kaçtığına işaret edilen açıklamada, aracın yakalandığı ve içindeki 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın bugün akşam saatlerinde Washington'dan bu tesise hareket etmeleri bekleniyor.