Trump'ın doktorundan şaşırtan açıklama! Koronavirüste ölü sayısı durdurulamıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 5 bin 500'e dayandı.

Dünya genelinde 5 bin 429 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 145 bin 369'a çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 71 bin 689..

Koronavirüste gün içinde yaşanacak son dakika tüm gelişmelerini bu haberimizden takip edebilirsiniz;

- Batı Afrika ülkesi Moritanya ilk virüs vakasını bildirdi. Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 9 Mart’ta başkent Novakşot'a gelen ve o tarihten bu yana karantinada tutulan bir Avrupa ülkesi vatandaşında dün yeni tip koronavirüs olduğu belirlendi.

- Suudi Arabistan yarından başlamak kaydıyla, coronavirus nedeniyle uluslararası uçuşları 2 hafta süreyle askıya aldı.

- Çin genelinde son 24 saatte sadece 13 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 193'e çıktı.





BEYAZ SARAY DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

- ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tespit edilen kişilerle el sıkışması dünya gündemini fazlasıyla meşgul ederken, Beyaz Saray doktorundan önemli bir açıklama geldi. Doktor, başkanın karantinaya alınmasına gerek olmadığını, virüs semptonlarını da göstermediği için koronavirüs testi yaptırmasına da gerek olmadığını söyledi.

İLK ÖLÜM

- Ekvador Sağlık Bakanı Catalina Andramuno, Kovid-19 nedeniyle 70 yaşındaki bir kadın hayatını kaybettiğini duyurdu. Andramuno ayrıca 3 yeni koronavirüs vakası daha görüldüğünü ve Ekvador’daki Kovid-19 vakalarının sayısının 23'e yükseldiğini söyledi.