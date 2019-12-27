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27 Aralık 2019 Cuma 20:28:02 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 20:29:27

Trump'ın desteklediği savaş suçlusu asker hakkında yeni kayıtlar ortaya çıktı

ABD donanmasındaki özel tim Navy Seal'de görev yaptığı sırada Irak’taki uygulamalarından dolayı savaş suçundan yargılanan Edward Gallagher hakkında yeni kayıtlar ortaya çıktı.

New York Times’ın ele geçirdiği video kayıtlarında, soruşturma kapsamında konuşan eski müfreze arkadaşları, takım lideri Gallagher’i "toksik", "kötü" ve "psikopat" olarak tanımladı.

Deniz Cezai Soruşturma Servisi tarafından kaydedilen görüntülerde, Alpha Platoon Seal Timi 7 üyelerinden Craig Miller, Gallagher için "Bu adam kahrolası kötü" derken, diğer müfreze üyesi Joshua Vriens de "Bu adam toksik" nitelemesinde bulundu.

Müfrezede Özel Operatör Birinci Sınıf Corey Scott da "Onun için hareket eden her şeyi öldürmek gayet normaldi." şeklinde konuştu.

Avukatı aracılığıyla ortaya çıkan görüntüler hakkında açıklama yapan Gallagher ise eski takım arkadaşlarını yalancılıkla suçlayarak, "Benim ismimi karalamayı gerekli gören bu kişiler, yalanlarının sonuçlarının ne olacağını asla anlamadılar." ifadelerini kullandı.

SAVAŞ SUÇUNDAN YARGILANDI

Irak'ta görev yaptığı dönemde, 12 yaşındaki çocuğu öldürmenin yanı sıra sivilleri hedef almak gibi askeri kuralları ihlal etmekle yargılanan Gallagher’in davası, ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahil olmasıyla manşetlere taşınmıştı.

Yaralı bir kişiyi bıçaklayarak öldürmek, silahsız sivillere ateş açmak, cesetlerin yanında poz vererek fotoğraf çektirmek ve cesetlerin yanında asker alım töreni düzenlemek gibi iddialardan suçlu bulunan Gallagher’in rütbesi sökülmüştü.

Trump ise Gallagher’in lehine beyanatlarda bulunarak, 17 Kasım'da rütbe tenzilini geri aldığını açıklamıştı.

Pentagon, Trump’ın Gallagher davasına müdahalesine "askeri yargı sisteminin bütünlüğüne zarar verebileceği" gerekçesiyle karşı çıkmış, kasım ayında ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Gallagher'in durumuna ilişkin Beyaz Saray ile "gizli görüşmeler yapan" Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer'in istifasını istemişti.

AA

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