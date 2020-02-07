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07 Şubat 2020 Cuma 09:19:35 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 09:21:19

Trump'ın danışmanı Kushner: (Filistin) Görüşmek isterlerse bunu yaparız ama peşlerinden koşmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, ''(Filistin) Görüşmek isterlerse bunu seve seve yaparız ama peşlerinden koşmayacağız.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Trump yönetiminin sözde barış planını anlatmak için BM Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkenin temsilcisi ile ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi. 

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kushner, Filistin Devlet Başkan Mahmud Abbas'ın planı ilk duyduğunda ''ne kadar iyi olduğu konusunda şaşırdığını'' ancak ''plan daha açıklanmadan reddeden bir pozisyon aldığını'' öne sürdü.

ABD'nin teklif ettiği barış planının ''son şans'' olabileceğini ifade eden Kushner, şu aşamada İsrail ve Filistin'in yana yana iki devlet olmasının çok zor olduğunu savundu. Kushner, "İsrail yerleşimlerinin genişleme oranına ve Filistin halkının isteklerine bakarsanız, neredeyse geri dönüşü olmayan bir kavşağa girersiniz.'' diye konuştu.

İsrail'i bu planla ikna edebildiklerini ve Filistinlilerin atabileceği en ''yapıcı'' adımın İsraillilerle oturup ''satır satır'' planının üzerinden gitmek olduğunu belirten Kushner, ''(Filistin) Görüşmek isterlerse bunu seve seve yaparız ama peşlerinden koşmayacağız.'' ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nin ABD'nin barış planı konusunda ortak bir açıklamada uzlaşı sağlayamadığına ve bu durumun AB içinde yeni bir yaklaşıma ilgi olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Kushner, Arap dünyasında da birçok kişinin tarafsız açıklamalar yapmasının ''iyi'' bir işaret olduğunu vurguladı.

Kushner, Arap liderlerin radikalleşme ve aşırıcılıkla mücadele halkları için ekonomik refaha odaklanmak istediğini, uluslararası toplumun ise bu konudan ''yorulduğunu'' kaydeden Kushner, barış planın daha iyi bir yola götürecek iyi bir ilk adım olduğunu sözlerine ekledi.

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden Nicolas de Rivière, Kushner ile görüşmelerin ardından ''Fransa'nın pozisyonunun değişmediğini ve çok net olduğunu'' söyledi.

Fransa'nın iki devletli ve her iki devletin de başkentinin Kudüs olduğu bir çözümü desteklediğini anlatan Rivière, sorunu çözmenin en pragmatik yolunun bu olduğunu dile getirdi.

Konseyin geçici üyelerinden Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen ise Kushner ile görüşmelerini ''ilginç bir toplantı'' olarak değerlendirdi.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise 11 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyinde Trump yönetiminin barış planına karşı çıkacak.

Sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın sözde barış planını reddederek, Kudüs'ün ''satılık'' olmadığını belirtmiş ve "Kudüs'süz Filistin Devleti kabul edilemez." demişti.

(AA)

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