Trump'ın Alabama inadı

62 KEZ YALAN SÖYLEDİ

Trump’ın, Dorian’nın Alabama eyaletini de vuracağını söylemesi üzerine ABD Meteoroloji Dairesi, “Alabama, Dorian’dan hiç etkilenmeyecek” açıklamasında bulunmuştu. Yetkililerin açıklamasına aldırış etmeyen Trump, Beyaz Saray’da verdiği brifingde kasırganın Alabama’yı da etkileyeceğini gösteren haritayla çıktı. Ancak haritanın sahte olduğu anlaşıldı. Trump haritayı kimin hazırladığı sorusuna ise “Bilmiyorum” cevabını verdi. CNN televizyonu, Trump’ın son bir haftada toplam 62 kez kamuoyuna yanlış bilgi verdiğini açıkladı.