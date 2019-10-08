Trump'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yle ilgili yeni bir paylaşımda bulunarak Türkiye’nin “dev bir ticari ortak ve itibarlı bir NATO üyesi olduğunu” söyledi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Birçok insan, Türkiye’nin ABD’nin çok büyük bir ortağı olduğunu unutuyor. Öte yandan, unutulmamalıdır ki, Türkiye NATO’nun itibarlı ve önemli bir üyesidir.” dedi.

ABD Başkanı Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump’ın -Suriye’deki ABD askerlerini Türkiye’nin operasyon yapacağı bölgeden çekme kararına atıfla- söz konusu paylaşımının sonuna “Sonsuz Savaşı Sonlandır” anlamına gelen EndEndlessWars etiketini eklediği görüldü.

İşte Trump’ın açıklamaları:

“Birçok insan, Türkiye’nin ABD’nin çok büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. F-35 savaş uçağının çelik gövdesini yapan ülke Türkiye’dir. Türkiye, anlaşma yapma noktasında iyi bir ülkedir. Dahası, İdlib bölgesinde birçok hayatı kurtarmamıza yardımcı oldu. Öte yandan unutulmamalıdır ki, Türkiye NATO’nun itibarlı ve önemli bir üyesidir. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) konuğum olarak 13 Kasım’da ABD’ye gelecek.”