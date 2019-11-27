Trump'a yönelik azil soruşturması aralıkta Adalet Komitesi'ne taşınıyor

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde tamamlanan "Başkan Donald Trump'a Yönelik Azil Soruşturması" Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne taşınıyor.

Adalet Komitesi Başkanı New York Temsilcisi Demokrat Jerrold Nadler, konuya ilişkin açıklamasında, "Azil soruşturması yeni bir aşamaya geçiyor. Bugün 'Başkan'ın azledilmesinin anayasal zemini' konusunda bir oturum tebligatını verdik. Bu oturum gelecek çarşamba 4 Aralık saat 10.00'da. İlk işimiz Başkan Trump'a yönelik azil nedeni olacak yolsuzluklara ilişkin ciddi iddialara yanıt vermek üzere bir çerçeve oluşturmak olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Trump'a bir mektup gönderdiğini ifade eden Nadler, "Temelde Başkan'ın bir tercih yapması gerekir. Bu fırsatı kullanıp azil oturumlarında temsil edilebilir ya da süreçle ilgili şikayet etmeyi bırakacak. Başkanın, diğer başkanların daha önce yaptığı gibi doğrudan veya avukatı ile katılmasını umuyorum." dedi.

Komiteler Adalet Komitesi'ne rapor sunacak

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, gün içinde, azil soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat, Dış İlişkiler ve Denetim Komiteleri'nin, Adalet Komitesi'ne gelecek ay başında teslim etmek üzere rapor hazırladığını açıklamıştı.

Kongre'nin şu anda Şükran Günü tatilinde olduğunu ifade eden Schiff, Temsilciler Meclisi'nin gelecek salı günü çalışmaya başlamasından kısa süre sonra, haftaya raporu Adalet Komitesi'ne sunacaklarını ifade etmişti.

Schiff, "Bu milletin güvenliğini ve seçimlerimizin bütünlüğünü koruyacaksak bu (azil), bekleyemecek kadar acil bir mesele demektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bundan sonraki adım ne olacak?

ABD yasaları gereği, Schiff ve diğer komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda Senato'ya gidecek ve söz konusu kişinin yargı süreci başlayacak.

Yüksek Mahkeme Başkanı tarafından denetlenen bu süreçte, Temsilciler Meclisi'ndeki bir grup milletvekili savcılık görevini, Senato ise jüri görevini görecek. Trump'ın ise bir savunma avukatı bulunacak.

Yargılama sürecinin sonucunda Senato'da yapılacak oylamada senatörlerin üçte ikisinin (en az 67) Trump'ı suçlu bulması durumunda başkan görevinden azledilecek ve yerine başkan yardımcısı göreve gelecek.

Öte yandan, Senato'daki sandalyelerin 53'üne Cumhuriyetçilerin sahip olması, Trump'ın azli için gerekli 3'te 2 oy oranına ulaşılması ihtimalini oldukça azaltıyor.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savundu. Buna rağmen Trump'ın ağustos ayında Ukrayna'ya yardımları askıya almış olması tartışmaları körükledi.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oyladı ve kamuya açık oturumların yapılması kararlaştırıldı. Kamuya açık oturumların ilki 13 Kasım'da, sonuncusu ise 21 Kasım'da yapıldı.

Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratlar'ın bir cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

(AA)