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Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak

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10 Ocak 2020 Cuma 22:01:28 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 22:03:05

Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Pelosi, "Her senatör, şimdi bir seçim yapmak zorunda. Ya başkana sadık olacaklar ya da anayasaya." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik iki maddeyi haftaya Senato'ya yollayacaklarını söyledi.

Pelosi, Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen Trump'ın azil sürecine ilişkin Demokrat vekillere bir mektup gönderdi.

Mektupta, Demokrat vekillerin azil sürecinde göstermiş olduğu "cesaretli ve vatansever" tavırlarından dolayı gurur duyduğunu belirten Pelosi, artık Trump'ın suçlandığı "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" maddeleri konusunda sözün Senatörlerde olduğunu kaydetti.

Öte yandan Trump'ın azline yönelik iki maddenin haftaya Senato'ya gönderileceğini bildiren Pelosi, "Her Senatör, anayasa ve kurallar kapsamında tarafsız bir adalet sağlamak için yemin etmektedir. Her senatör, şimdi bir seçim yapmak zorunda. Ya başkana sadık olacaklar ya da anayasaya." ifadelerini kullandı.

Pelosi, ayrıca Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler'den, sürecin Senato'ya gitmesini sağlayacak ve takip edecek yetkililerin atanması ve Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nu toplaması için hazır olmasını istediğini ve hafta içi detayların belirleneceğini kaydetti.

Trump'a yönelik azil soruşturması
Geçen yıl eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesi'ne göndermişti. Adalet Komitesi, "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

AA

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