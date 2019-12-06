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06 Aralık 2019 Cuma 09:33:55 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 09:35:15

Trump'a soğuk duş... 'Başka çaremiz yok'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasına ilişkin, "Bugün, (Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi) başkanımızdan azlin maddelerini yazmaya başlamalarını talep ediyorum." dedi. Pelosi, azil sürecine devam etmekten başka çareleri olmadığını belirtti.

Pelosi, düzenlediği basın toplantısında, Trump'a yönelik azil sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine, "Bugün, (Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi) başkanımızdan azlin maddelerini yazmaya başlamalarını talep ediyorum." ifadesiyle başlayan Pelosi, azil sürecine devam etmekten başka çareleri olmadığını belirtti.

ABD'de kimsenin hukuktan üstün olmadığını vurgulayan Pelosi, "Başkan Trump, kendi siyasi kazancı için, ulusal güvenliğimizi hiçe sayarak görevini kötüye kullanmıştır. Trump'ın eylemleri anayasanın ciddi bir ihlalidir. " değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN PELOSİ'YE ANINDA YANIT

Öte yandan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Pelosi'nin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

"Hiçbir şey yapmayan radikal sol Demokratlar, beni 'hiçbir şey olmamasına rağmen' suçlayacaklarını açıkladılar." ifadesini kullanan Trump, Rusya soruşturmasından umduğunu bulamayan Demokratların, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı iki görüşmeye sarıldıklarını belirtti.

Trump, "Bu durum, azil sürecinin bundan sonraki başkanlara karşı da rutin bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor. Kurucu Babaların aklındaki bu değildi. İyi olan şey şu ki Cumhuriyetçiler hiç olmadığı kadar birlik olmuş durumdalar. Biz kazanacağız." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi azil soruşturması kapsamında ilk oturumunu dün yapmıştı.

TARİH BELLİ OLDU

Öte yandan azil soruşturması kapsamındaki ikinci oturumunun pazartesi yapılacağı açıklandı.

Adalet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamındaki bir sonraki oturumun, pazartesi yerel saatle 09.00'da (TSİ 17.00) yapılacağı belirtildi.

Oturumda Temsilciler Meclisi İstihbarat ve Adalet Komitelerindeki Demokrat ve Cumhuriyetçi vekillerin avukatlarının dinleneceği vurgulandı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesine göndermişti.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Trump ise azil soruşturmasını, "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

 

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