Trump'a sahte destek

KAFE TOKYO’DA HİZMET VERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkanlık seçimleri için hazırlanan ve Facebook'ta paylaşılan reklam videolarında, hazır görseller ve aktörler kullanıldığı ortaya çıktı. Reklamların birinde Washington’da kafe işleten Thomas’ın, Trump’a dua ettiği görüntüler yer alıyor. Ancak bu kafe, gerçekte Tokyo'da bulunuyor. Bir başka videoda ise Tracey adında bir kadın, Trump’ın en iyisi olduğunu söylüyor. Videoda Florida’da olan kadın, aslında Akdeniz sahilinde yürüyor.

Floridalı Trump seçmeni olarak gösterilen kadının videosu, 170 dolara satın alınabiliyor.

ÜCRET KARŞILIĞINDA SATILIYOR

ABD’li Associated Press’in haberinde, bu görüntülerin ücret karşılığı görüntü hizmeti sunan servislerden alındığı belirtildi. Sık sık ‘sahte haber’ vurgusu yapan ve Amerika’yı öncelikli tutacağını söyleyen ABD başkanının, reklam videolarında gerçek seçmen kullanmaması ülkede tartışma yarattı. Birçok Trump karşıtı, “Neden ABD dışından aktörler kullanıyorsun. Amerika'da seninle çalışacak birilerini bulamadın mı” diyerek tepkilerini dile getirdi.